Viaje Paraná e Prefeitura de Curitiba debatem estratégias para fomentar o turismo

Representantes do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor vinculado à Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), se reuniram nesta semana com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, para discutir temas relacionados ao setor. Um dos aspectos debatidos durante o encontro foi a necessidade de atrair grandes eventos à cidade, outra forma de ampliar a presença da Capital no mercado estrangeiro.

Ao todo, o Paraná recebeu no ano passado mais de 894 mil turistas estrangeiros, sendo a terceira maior porta de entrada de viajantes internacionais no País . Ao lado de Foz do Iguaçu (Oeste), a Capital foi um dos principais destinos deste público.

O encontro serviu também para o alinhamento de futuras colaborações entre as gestões, com foco na promoção de Curitiba a nível nacional e internacional. O Viaje Paraná também já se reuniu com a Prefeitura de Foz do Iguaçu com foco no mesmo tipo de alinhamento.

Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, o órgão tem desempenhado um papel importante na promoção dos destinos turísticos do Estado. “Tivemos no ano passado algo próximo de 10 mil agentes de viagens e profissionais treinados e capacitados para apresentar o turismo paranaense dentro de suas áreas de atuação, sejam elas agências, operadoras e outros”, disse.

“Um dos papéis do serviço social autônomo é otimizar custos e fortalecer a presença do Paraná em feiras internacionais. A participação conjunta de Curitiba, Foz do Iguaçu e outros destinos do Estado em estandes únicos tem gerado resultados positivos”, explicou.

RELEVÂNCIA– No último ano, Curitiba recebeu diversos prêmios relacionados ao setor do Turismo, demonstrando a força e consolidação da cidade nos mercados nacional e internacional.

No ano passado a Capital foi eleita entre os 30 melhores destinos para se visitar em 2025 . O reconhecimento partiu da Lonely Planet, prestigiada editora de guias de viagem que listou os melhores destinos, entre cidades, regiões e países do mundo, para turismo. Curitiba foi o único destino brasileiro citado na lista de tendências.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, garantiu que os avanços do turismo na Capital são perceptíveis e que entende a importância de parcerias para fomentar o setor. “Nos últimos anos avançamos muito, principalmente no mercado internacional, e agora vamos investir também no mercado nacional. Curitiba tem estrutura e potencial para ser um dos principais destinos do Brasil, para isso vamos ampliar nossas parcerias”, afirmou.

“Vamos trabalhar para ampliar a estada dos turistas que visitam a região. Curitiba já é um destino consolidado internacionalmente, com destaque em mercados como Barcelona e México. Agora, é hora de investir na presença nacional e fortalecer nossa posição em todo o Brasil”, concluiu o prefeito.

TAX FREE– Outro tema debatido durante o encontro foi a viabilidade de estudos sobre o tax free na Capital. O sistema permite que turistas estrangeiros recebam reembolso de impostos – uma espécie de cashback – sobre compras realizadas, como já acontece em outros países, incentivando o consumo, tornando o destino mais atrativo economicamente e fortalecendo o segmento do Turismo de Compras, como o que acontece em grande escala na Tríplice Fronteira.

Um estudo sobre a possibilidade de aplicar o sistema em municípios paranaenses será realizado, por meio de uma parceria entre o Viaje Paraná e os destinos estaduais interessados na implantação do sistema. Com aval do prefeito, Curitiba também deve fazer parte dos estudos.