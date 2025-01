Acima da média nacional, turismo paranaense acumula alta de 13,6% em 2024

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (15) confirmam que o Paraná tem se tornado um destino cada vez mais procurado por turistas nacionais e internacionais. Entre janeiro e dezembro de 2024, as empresas paranaenses ligadas ao setor registraram 13,6% de aumento nas suas atividades, uma variação 4,4 pontos percentuais acima da média nacional, que foi de 9,2% neste período.

Entre os estados brasileiros, a variação do turismo do Paraná foi a quinta melhor, atrás de Ceará (17,7%), Goiás (17,4%), Santa Catarina (15,9%) e Bahia (14,2%), ficando à frente de outras unidades da Federação com maior tradição turística, como Rio de Janeiro (10,5%), Pernambuco (8,4%) e São Paulo (7,9%).

Paralelamente ao crescimento no volume de atividades do segmento – que é formado basicamente por negócios relacionados a hospedagem, alimentação, lazer, transporte e agências de viagem – também houve um acréscimo expressivo no faturamento das empresas. Segundo o IBGE, a receita nominal, que reflete o montante bruto arrecadado com a prestação destes serviços, foi 14,8% maior nos 11 meses do ano passado analisados quando comparados ao mesmo período de 2023.

Em parte, o crescimento do turismo no Paraná pode ser explicado pelos investimentos realizados pelo Governo do Estado na melhoria da estrutura para a recepção de turistas e na promoção de mais atividades aos visitantes de outros estados e países.

As obras na nova orla de Matinhos e a entrada de Paranaguá nas rotas internacionais de cruzeiros, por exemplo, alçaram o Litoral do Paraná a um novo patamar na oferta de serviços turísticos.

Um dos movimentos mais recentes e que indicam continuidade desse cenário pôde ser visto no último fim de semana, quando os shows com grandes artistas nacionais do Verão Maior Paraná atraíram mais de 300 mil pessoas para as praias de Matinhos e Pontal do Paraná. Com um total de 33 shows programados, a expectativa da organização é de superar o público da última temporada, que foi de mais de um milhão de pessoas.

Em outras regiões do Paraná, o Estado também tem projetos concluídos ou em andamento de fomento ao turismo. No Noroeste, as melhorias da estrutura das praias de água doce têm feito com que a região ganhe fama nacional e atraia turistas de todo o Brasil .

Outros exemplos são a concessão do Parque de Vila Velha para a iniciativa privada, nos Campos Gerais, e a construção do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu , em parceria com o Centre Pompidou de Paris.

Segundo o do secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o setor do turismo abrange uma grande cadeia produtiva que acaba sendo beneficiada pelas ações de estímulo ao Governo do Estado, resultando em melhoria dos indicadores econômicos.

"Os dados mostram como o Paraná entende a importância de uma prestação de serviços qualificada, mas também como os esforços do Governo do Estado têm surtido efeito, porque o crescimento de setores como o turismo reflete na geração de mais vagas de empregos qualificadas, o que fomenta a economia e aquece o mercado paranaense”, disse.

PESQUISA– Os dados econômicos sobre o setor turístico fazem parte de uma análise segmentada do IBGE a partir da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). O levantamento busca produzir indicadores para acompanhar o comportamento conjuntural do setor, investigando a receita bruta de serviços das empresas, com 20 pessoas ou mais ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Os resultados completos da PMS, bem como os indicadores específicos do segmento do turismo, tanto do Paraná quanto do Brasil e outros estados, podem ser consultados no Sidra , o banco de dados do IBGE.