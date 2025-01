Paraná tem 22 agências credenciadas para atender turistas chineses em 2025

O Ministério do Turismo divulgou as agências e receptivos brasileiros aptos e credenciados para receber turistas chineses no ano de 2025. Das 333 agências credenciadas pelo Programa ADS China , coordenado pelo órgão federal, 22 estão localizadas no Paraná, demonstrando a capacidade do Estado em atender às exigências do mercado internacional.

Ao integrar agências de viagens de diferentes regiões do Estado no programa, o Paraná reforça sua posição como destino estratégico no turismo internacional. O ADS China regulamenta e qualifica a recepção de turistas do país asiático em grupos organizados, fortalecendo a parceria entre países no setor.

A China é a maior emissora de turistas do mundo, com cerca de 150 milhões de viajantes anuais. Mantém uma parceria de mais de duas décadas com o Brasil no setor turístico. Em 2024, mais de 70 mil chineses visitaram destinos brasileiros.

De acordo com o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o credenciamento reflete o preparo do Estado para oferecer experiências diferenciadas a esses turistas. “O Paraná está pronto para mostrar o que tem de melhor, desde as belezas naturais de Foz do Iguaçu até a inovação e qualidade de vida em Curitiba, passando pelos atrativos do nosso Litoral. Isso reforça o papel do Estado como referência no turismo internacional”, afirmou.

“Estamos investindo continuamente em infraestrutura e capacitação para que o Paraná siga como referência no turismo internacional. Esse credenciamento é um marco que trará benefícios diretos à economia, ao intercâmbio cultural e ao fortalecimento do turismo. Temos infraestrutura e profissionais qualificados para garantir uma experiência única aos viajantes chineses”, destacou o secretário.

Confira AQUI a lista das agências e receptivos credenciados no Paraná.

SELEÇÃO– Em novembro de 2024, durante o evento “Intercâmbio Cultural entre a China e o Brasil”, em Brasília, um novo memorando de entendimento foi assinado, reforçando a cooperação entre os dois países no turismo.

O processo de credenciamento exigiu das agências interessadas o cumprimento de uma série de critérios rigorosos, como o registro no Cadastur – sistema do Ministério do Turismo que organiza as empresas do setor, a aceitação dos termos de responsabilidade do programa, além de uma comprovação de estrutura para atender turistas estrangeiros.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado, afirma que a expectativa é credenciar mais agências a cada ano. “O Paraná está se preparando para atender cada vez mais turistas, não apenas da China, mas de muitos outros países que têm grande potencial de emissão de viajantes ao Estado”, disse.

“É muito importante termos agências já especializadas nesse público, porque ele realmente traduz esse movimento que está acontecendo no Paraná, que recebe cada vez mais pessoas, de diferentes nacionalidades. Tudo isso vai colaborar com o aumento crescente do fluxo de turistas estrangeiros conhecendo nossos atrativos”, completou.

Com a chegada de 894 mil turistas estrangeiros, o Paraná foi o 3º principal destino deste público no Brasil em 2024.

CADASTUR– O Cadastur organiza os prestadores de serviços turísticos do Brasil, também servindo como fonte de pesquisa por viajantes, que podem buscar por empreendimentos e profissionais registrados. Uma empresa registrada consta na base de dados do Ministério do Turismo e de representantes estaduais do setor, tendo autorização para desempenhar suas atividades e transmitindo mais credibilidade aos turistas quando buscam a contratação de um serviço.

Opcional para algumas empresas e profissionais, como restaurantes e locadoras de veículos, o registro no Cadastur é obrigatório para acampamentos, parques temáticos, agências de turismo, guias de turismo, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e transportadoras turísticas.

O cadastro atualizado também dá acesso a benefícios junto ao governo federal, como financiamentos em bancos oficiais, possibilidade de participação em feiras, eventos e programas de qualificação de mão de obra.

A Secretaria do Turismo também elaborou uma cartilha, com informações, requisitos e maiores orientações aos empreendedores e profissionais do setor a respeito dos benefícios do registro. Para ter acesso ao material clique AQUI .