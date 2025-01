Largo da Ordem e Mercadão de Maringá: Paraná tem duas feiras entre as melhores do Brasil

A Feira do Largo da Ordem, realizada todos os domingos no Centro Histórico de Curitiba, foi eleita a terceira melhor feira livre do Brasil no ranking 2025 da plataforma Tripadvisor. Além dela, o Mercadão de Maringá, no Noroeste do Paraná, também aparece no ranking, ocupando a quarta posição.

A lista da plataforma, que é considerada um dos principais portais de viagens do mundo, têm como base a experiência, opinião e busca dos usuários, sendo um importante indutor turístico, pelo fato de servir como fonte de consulta ou sugestão de destinos aos viajantes.

A classificação é baseada em avaliações e pesquisas de turistas de diversas nacionalidades, o que rendeu às feiras estaduais o selo "Escolha dos Viajantes", concedido apenas aos 10% mais bem avaliados do site. O ranking também se baseia em aspectos como a diversidade de produtos, ambiente e experiência cultural, além de levar em conta a busca dos usuários – um destino muito pesquisado na plataforma pode ser considerado uma tendência de busca.

“Valorizamos as atrações locais porque entendemos seu papel cultural e patrimonial, mas também temos o olhar focado no potencial turístico desses atrativos”, disse o secretário de estadual do Turismo, Márcio Nunes. “Esses reconhecimentos são ótimos, porque o Turismo acarreta em maior geração de renda, criação de empregos, infraestrutura e qualidade de vida as pessoas”.

“Um detalhe curioso da Feira do Largo da Ordem, que a difere inclusive da realizada no Mercadão de Maringá, está no fato de ser realizada totalmente a céu aberto, uma característica presente em quase nenhuma outra indicação do ranking. Ou seja, um grande potencial turístico do Paraná, que certamente chama atenção e atrai muitos visitantes”, explicou o secretário.

GRANDE FEIRINHA– Já faz tempo que o popular nome Feirinha do Largo, no diminutivo, deixou de fazer sentido. A Feira do Largo da Ordem é um evento de exposição e venda de artesanato consolidado na semana dos curitibanos e dos turistas, com cerca de mil expositores semanalmente. Antes chamada de “feirinha hippie”, ela acontece dominicalmente na cidade desde 1971, carregando consigo uma tradição de 53 anos, reunindo muitas histórias de visitantes e comerciantes, além de ser um importante registro vivo da história de Curitiba.

Pensando na importância da feira à cidade e, consequentemente ao turismo estadual, a antropóloga e produtora cultural, Luana Camargo, lançou em 2023 o livro “Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem”, realizado através de um edital público da Casa Romário Martins (boletim n°150) da Fundação Cultural de Curitiba. O livro conta com uma abordagem histórica, além de reunir depoimentos e entrevistas sobre histórias de vidas cruzadas pelo atrativo turístico.

Para Luana, muito se fala sobre a feira ser um cartão-postal da cidade, isso é replicado inclusive pelos próprios feirantes, porque entendem a importância da atividade. “Durante a produção, ouvi depoimentos de artesãos e vendedores que, por meio da feira, atingiram um mercado muito mais amplo. Conheci um feirante que vende sandálias trançadas aos domingos, que acabou ampliando o alcance de seu produto graças ao status turístico da feira. Porque os visitantes de fora entram em contato com aquele trabalho e acabam se tornando clientes fiéis, vindo para Curitiba especificamente para comprar com os seus produtores favoritos. Isso certamente não é um caso isolado”, disse.

A opinião dos turistas não mente. Adriele Santana, de Salvador (BA), esteve na feira no último domingo (12) e contou sua experiência conhecendo pela primeira vez Curitiba e a feira. “Faz sentido essa feira estar na lista das melhores do Brasil, porque ela é realmente encantadora e cheia de opções. Caminhando por aqui a gente sempre acha que esta chegando ao final da feira, mas ela nunca acaba. Gosto do turismo, porque todos os lugares que visitamos é uma experiência nova e uma coisa que fascina. Voltaria aqui e indicaria para outras pessoas com certeza”, relatou.

“Quando eu visito Curitiba sempre passo na feirinha. Eu a encaro como um roteiro obrigatório, porque ao andar por aqui você conhece melhor Curitiba, os vendedores e muito mais. Faz jus o título, porque ela é um atrativo muito bom. Toda vez que venho, tenho que visitar a feira”, comentou Claudio Sergio Alves, de Santos (SP).

O mineiro Marcos Martins mudou-se recentemente para a capital e falou sobre alguns dos pontos que o atraíram no local. “A cidade é linda e de fácil adaptação, apesar da diferença do clima, estamos apaixonados. Aqui foi o primeiro ponto turístico que decidimos visitar na cidade, por conta das opções de artesanato e gastronomia”, disse.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, conta que o turismo impacta muitos setores. “Um turista que visita a Feira do Largo da Ordem não consegue ir embora sem uma lembrancinha para a família, o que movimenta e até mesmo compõe a renda de dezenas de artesãos e produtores. Ela também tem um papel de distribuição do fluxo turístico, porque um viajante que visita a feira acaba entrando em contato também com as igrejas, museus, memoriais, bares, restaurantes e outros empreendimentos da região, movimentando a cadeia produtiva do setor”, explicou.

MERCADÃO DE MARINGÁ– O Mercadão de Maringá tem uma história de mais de 60 anos. Ele começou por meio de um complexo de armazéns de secos e molhados, que a partir dos anos 2000 foram unidos e revitalizados, formando um grande complexo comercial. Atualmente o local se tornou um ponto de encontro turístico, por conta de seus bares, cafés e empreendimentos gastronômicos.

O local conta com mais de 30 lojas de produtos variados, desde frutas típicas e exóticas, vinhos nacionais e importados, cervejas importadas, temperos, queijos, carnes, peixes, doces, chocolates e, claro, lembrancinhas.

"O Mercadão de Maringá acaba passando por outro aspecto, que é a transformação de um patrimônio cultural e histórico da cidade, em algo novo. O Mercadão é conhecido atualmente por ser um forte complexo gastronômico na cidade, o que certamente acaba atraindo turistas e visitantes", complementou Cortes.

O Mercadão funciona todos os dias da semana. Ele fica localizado na Avenida Prudente de Morais, 601, aproximadamente quatro minutos de carro do Estádio Willie Davids e seis minutos da Catedral de Maringá, sendo um ponto turístico estratégico, próximo de outros atrativos.

TRIPADVISOR– O site TripAdvisor reúne avaliações, rankings e indicações feitas por turistas, se configurando como um grande portal de troca de experiências e importante mecanismo influenciador, uma ferramenta quase indispensável para viajantes na hora de planejar um roteiro. No ano passados, atrativos com as Cataratas do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha também foram eleitos em levantamentos similares do portal. Saiba mais AQUI .

Confira a lista das 10 melhores feiras livres do Brasil, segundo o Tripadvisor:

1. Mercado Central de Belo Horizonte (MG)

2. Mercado Municipal de São Paulo (SP)

3. Feirinha do Largo da Ordem – Curitiba (PR)

4. Mercadão de Maringá (PR)

5. Mercado dos Peixes – Fortaleza (CE)

6. Mercado do Rio Vermelho – Salvador (BA)

7. Ceagesp Sorocaba (SP)

8. Feira Artesanal e Gastronômica – Rio Quente (GO)

9. Mercado Novo – Belo Horizonte (MG)

10. Mercadão de Madureira – Rio de Janeiro (RJ)