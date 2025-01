Com alta de 87,3% Aeroporto Afonso Pena é o 10º do País para voos internacionais

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, consolidou-se em 2024 como um dos dez aeroportos mais movimentados do Brasil para voos internacionais. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), entre janeiro e novembro do ano passado, o terminal registrou 164.148 embarques e desembarques internacionais – alta de 87,3% em relação ao mesmo período de 2023, que somou 98.520 passageiros.

Com essa colocação no ranking, ele ficou à frente de terminais como os de Belém (PA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). No quantitativo de decolagens internacionais, o aeroporto avançou ainda mais, alcançando a oitava colocação, com 2.233 voos realizados, uma média de seis partidas diárias para o Exterior, ultrapassando aeroportos como os de Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

A ampliação das operações no Afonso Pena também foram impulsionadas pela inclusão de novas rotas internacionais, fruto de parcerias importantes feitas pelo Governo do Estado com operadoras áreas, como, a Aerolíneas Argentinas, Azul, Latam e JetSmart, ampliando a malha aérea do Estado.

Para o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes, o avanço na conectividade também impacta o setor. “O Estado tem trabalhado de forma integrada para atrair novas operações e promover o Paraná como um destino estratégico para negócios e turismo. Um reflexo pode ser observado na chegada de turistas internacionais. No ano passado, o Paraná foi o terceiro maior portão de entrada de viajantes estrangeiros no País , com mais de 894 mil pessoas ao longo do ano”, destacou.

NOVAS ROTAS– O crescimento é resultado de um conjunto de esforços entre a CCR Aeroportos, que administra o terminal, o Governo do Paraná e empresas do setor privado para ampliar a conectividade aérea e promover o Turismo do Estado. Em 2024, a malha internacional do Afonso Pena foi ampliada significativamente , com a inclusão de novos destinos, dobrando o número de operações internacionais sem escala.

A Azul Linhas Aéreas começou a operar voos diretos para Assunção, no Paraguai, em 3 de dezembro do ano passado. A Latam inaugurou uma rota para Lima, no Peru, em 28 de outubro. A companhia lowcost JetSmart passou a ofertar em 11 de julho voos regulares para Buenos Aires, na Argentina, e um voo sazonal para Santiago, capital do Chile, com início em 19 de junho.

Com isso, o Aeroporto Afonso Pena dobrou o número de voos internacionais diretos, uma vez que já possuía voos para Montevidéu (Uruguai) pela Azul, Buenos Aires pela Aerolineas Argentinas e pela Gol, além de Santiago pela Latam.

O Aeroporto de Internacional de Foz do Iguaçu também possui um voo internacional a Santiago, operado desde 2022 pela JetSmart. Somando as operações, o Estado encerrou 2024 com um total de nove voos internacionais sem escala.

Márcio Nunes explica que a ampliação das rotas reforça o potencial do Paraná como um importante hub da América do Sul.

“O crescimento do Aeroporto Afonso Pena é uma conquista importante nesse cenário, porque conseguimos dobrar o número de rotas aéreas internacionais sem escala. Com o avanço do principal aeroporto estadual e o trabalho para atrair mais operações em Foz do Iguaçu, no Oeste, estamos consolidando o Paraná como referência em conectividade aérea e destino turístico de qualidade, o que já tem repercutido no Brasil e no Exterior”, concluiu o secretário.