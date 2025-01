Feiras, voos e capacitações: Turismo do Paraná prospecta avanços para 2025

O Paraná teve importantes avanços no setor do turismo ao longo de 2024, o que gera uma boa expectativa dos profissionais da área para 2025. Dentre os resultados positivos está o saldo de oito mil agentes de viagens capacitados e o início de operação de novos voos sem escala, dobrando o número de rotas aéreas internacionais no Aeroporto Afonso Pena. Em 2025 o Paraná recebe uma nova temporada de navios de cruzeiro no Litoral, que deverá atrair 15 mil visitantes e, a exemplo do ano passado, imprimir forte movimento à região.

Os balanços, expectativas e outras ações relacionadas ao turismo paranaense foram temas abordados por Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – o órgão de promoção comercial do setor no Estado -, em entrevista ao telejornal Paraná em Pauta, da TV Paraná Turismo. “O Governo do Estado entende a importância do setor, com uma gestão que é entusiasta do turismo, por isso nossa expectativa para este ano é de grandes avanços, com o Paraná em ocupando um novo patamar do setor mundial”, disse Cortes. Ele afirmou que a chegada de turistas internacionais ao Paraná, que foi o terceiro maior portão de entrada de estrangeiros no Brasil (894.536), mostra como as ações do Estado tem surtido efeito.

TEMPORADA DE CRUZEIROS– A segunda temporada (2024/2025) de cruzeiros internacionais no Paraná começou em 17 de dezembro, com o navio MSC Armonia atracando em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Irapuan Cortes explica que esta temporada pode gerar mais de dois mil empregos diretos e indiretos na cidade e movimentar mais de 15 mil turistas na região.

“Em 2019, a pedido do governador, teve início uma série de conversas com grandes empresas e operadoras de navios de cruzeiro no mundo, entendendo a relevância e potencial que o Porto de Paranaguá tem nesse aspecto”, contou. “Por conta da pandemia, esses planos foram adiados por um tempo, mas graças aos esforços da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, já estamos com segunda temporada de navios da MSC a todo vapor, atendendo, vendendo e apresentando os potenciais paranaenses aos turistas estrangeiros que desembarcam na cidade histórica”, comentou.

Ele explicou que o Estado montou uma grande estrutura de receptivo aos turistas, com divulgação de atrativos, shows, comodidade. A estrutura envolve expositores do perfil, belezas e atrações de cada município do Litoral. “Os expositores ofertam pacotes turísticos e levam os cruzeiristas para conhecerem a Ilha do Mel, Guaraqueçaba, as nossas praias e a própria cidade de Paranaguá. Entendemos que essas temporadas tem que constantes, porque elas ajudam a fomentar o fluxo de visitantes e divulgar o Paraná em nível internacional”, completou.

EVENTOS E FEIRAS – Ao longo de 2024, com um aporte superior a R$ 34 milhões, o Estado apoiou de mais de 300 eventos ligados ao turismo. Na entrevista, Irapuan Cortes destacou que 32 programações eram de nível internacional, com foco no fortalecimento do setor no cenário global, beneficiando tanto a economia local quanto os viajantes que descobrem as belezas e atrações paranaenses.

“Participamos no ano passado de grandes feiras nacionais e internacionais, porque sabemos o retorno que elas dão ao Estado em nível de mercado. É através destes encontros que o empresariado mundial do setor, como grandes operadoras, pode conhecer mais dos atrativos paranaenses, a exemplo de Curitiba, Foz do Iguaçu e outros destinos”, disse ele. “Ainda neste mês de janeiro de 2025 estaremos na feira de Turismo em Madri, na Espanha, justamente para colocar o público e o trade turístico europeu em sintonia com o que há de mais bonito e mais preparado para ser vendido aqui no Paraná” , disse.

NOVOS VOOS– Irapuan Cortes lembrou que o Paraná dobrou o número de rotas aéreas internacionais sem escala no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na grande Curitiba, passando de quatro para oito operações. São voos diretos para Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Assunção (Paraguai), operados por quatro operadoras diferentes: Gol, Azul, JetsMart e Aerolineas Argentinas. Somado ao voo que liga o Aeroporto de Foz do Iguaçu à capital chilena, o Estado conta com nove voos internacionais sem escalas em outros aeroportos nacionais.

"Já temos nove voos com destino à América do Sul, incluindo Uruguai, Chile, Argentina, Peru e Paraguai, com possibilidade de ampliação dessas rotas. Estamos em negociação com grandes companhias aéreas da Europa, dos Estados Unidos e da América Central, para trazer novos voos aos nossos aeroportos internacionais de Curitiba e de Foz do Iguaçu. Essa ampliação da malha aérea vai fomentar ainda mais a chegada de turistas estrangeiros no Paraná e fortalecer também o nosso turismo emissivo”, explicou.

Ele também destacou as operações sazonais desta temporada de verão, ligando o Paraná a destinos no Nordeste. "Neste mês de janeiro, estamos com voos para o Nordeste, com o objetivo de levar os paranaenses para outras regiões, mas também, trazer turistas de outras partes do Brasil para conhecer os atrativos do Paraná. Isso é um bom indicador, porque mostra como as companhias aéreas estão investindo muito no Estado, especialmente durante a temporada”, completou.

CAPACITAÇÃO– O diretor-presidente também destacou o número expressivo de capacitações, realizadas pela Secretaria do Turismo e pelo Viaje Paraná ao longo de 2024. Ao todo, somando os dois órgãos, mais de 10 mil pessoas, entre agentes de viagens e outros profissionais do setor, foram impactados pelas ações.

"Capacitamos mais de oito mil agentes de viagens. Para isso, nos inserimos em eventos, como feiras nacionais e encontros promovidos pelas grandes operadoras do Brasil, mostrando o potencial turístico do Estado. Além disso, estamos trazendo operadoras de nível nacional e internacional para realizarem grandes convenções em Curitiba e Foz do Iguaçu, captando eventos de grande porte ao Paraná. Em 2025, teremos mais de 10 operadoras realizando suas convenções no Estado e esperamos impactar mais de 20 mil agentes", ressaltou.

Confira a entrevista completa do diretor-presidente do Viaje Paraná.