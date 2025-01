De olho nos europeus, Paraná terá estande na feira de turismo em Madri

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, participa pela primeira vez da Feira Internacional de Turismo (Fitur) em Madri, na Espanha. Esta é a 45ª edição do evento, que acontece entre os dias 22 a 26 de janeiro e é um dos maiores e mais consolidados do setor no mundo. O objetivo é reforçar a divulgação do Estado junto aos europeus.

A Secretaria do Turismo terá com estande próprio, onde serão realizadas ações de interação com o público, divulgação, busca de contatos e parcerias, além de outras atividades com foco na promoção do turismo estadual. A Setu-PR vai apresentar os atrativos do Paraná em variados segmentos, como natureza, ecoturismo e turismo gastronômico, além de cases de sucesso e o potencial paranaense dentro da recepção de grandes shows e eventos.

Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo, explica que a feira em Madri vai ajudar na divulgação dos atrativos e potenciais paranaenses ao público europeu. “O Paraná conta com muitos roteiros e destinos que se encaixam nos roteiros de viagens favoritas do público europeu. Ao apresentarmos o Paraná como um destino ideal a diferentes públicos, de diferentes nacionalidades, conseguimos também ampliar o número de turistas estrangeiros que chegam ao Estado”, disse o secretário.

Ele lembrou que o Estado foi a terceira maior porta de entrada de estrangeiros do Brasil ao longo de 2024.

ESTANDE– O espaço do Paraná no evento vai contar com oito expositores, que devem apresentar seus serviços e experiências relacionadas ao turismo paranaense. “Começamos o ano já com boa expectativa, pois é a primeira vez que levamos um estande a essa grande feira, importante vitrine do setor”, afirma Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná. “Por meio deste espaço e das atividades promovidas vamos apresentar os serviços e opções qualificadas para turismo do Estado, posicionando o Paraná na prateleira de cima do turismo mundial”, disse.

FITUR– O evento acontece na Instituição de Feiras de Madrid (Ifema), com mais de 69.000 metros quadrados para exposição. O evento é conhecido por seu amplo ambiente de aprendizado, propício para que os participantes conheçam novos fornecedores e clientes, fortalecendo relações comerciais e multiplicando as oportunidades de negócios.

Em novembro do ano passado, foi anunciado que o Brasil seria o país homenageado na 45ª edição da Feira Internacional de Turismo (FITUR) em 2025. O reconhecimento marca o bom momento vivido pelo setor turístico brasileiro e reforça sua posição no cenário global, que tem o Paraná como um dos expoentes tanto em crescimento de oferta turística quanto de chegada de viajantes internacionais.