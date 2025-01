Com avanços em 2024, turismo religioso paranaense planeja novas ações neste ano

O Paraná encerrou 2024 com números que destacaram o crescimento e o fortalecimento do turismo religioso. Com ações realizadas em âmbito estadual pela Secretaria do Turismo (Setu-PR) e pelo Comitê de Turismo Religioso do Paraná, diversos fóruns, simpósios, cursos de capacitação e promoção de rotas religiosas movimentaram o setor. A expectativa é de que, para este ano, diversas frentes sejam trabalhadas dentro do segmento, promovendo uma maior capacitação de profissionais e atrativos, bem como da ampla divulgação dos potenciais ligados a fé paranaense.

O anteriormente chamado Grupo de Trabalho (GT) de Turismo Religioso do Paraná foi formalmente elevado à condição de Comitê Interinstitucional de Turismo Religioso, em conformidade com a Resolução nº 059/2024 da Secretaria de Estado do Turismo (Setu). A partir deste ano, o grupo passa a atuar de maneira mais formal e permanente, com maior autonomia para propor políticas, articular parcerias e fomentar iniciativas no setor.

Com 21 instituições integrando sua composição, o Comitê também está envolvido em quatro rotas religiosas: Rota do Rosário (no Norte Pioneiro e Campos Gerais), Caminhos de Salette (Oeste), Caminho Santiago de Dois Vizinhos (Sudoeste) e Caminho das 7 Capelas (também no Oeste).

Márcio Nunes, secretário do Turismo do Paraná, reafirma a importância do segmento ao Estado. “Agora com o Comitê, podemos identificar e entender mais demandas desse recorte tão importante ao setor estadual, com foco no que temos de melhor e no que ainda precisa ser aprimorado. Esse segmento tem uma relevância tamanha ao Estado, porque representa uma grande parcela dos turistas que visitam os nossos municípios”, disse.

“Em 2024, a Secretaria do Turismo e o Viaje Paraná apoiaram mais de 20 programações ligadas ao segmento do turismo religioso, porque entendemos o alcance desse segmento, tanto ao turismo, quanto à vida das pessoas. Neste sentido, tenho certeza de que 2025 será um ano próspero aos viajantes movidos pela fé, que vão encontrar atrativos cada vez mais qualificados, com estrutura e, principalmente, integração. Tudo isso fomentado pelo Estado e pelo Comitê”, completou.

ÁREAS DE ATUAÇÃO– Para este ano, com uma maior gama de possibilidades, o Comitê do Turismo Religioso do Paraná deve atuar no fomento e integração entre os setores, incentivando o empreendedorismo dentro do segmento, realizar um amplo mapeamento para identificando os potenciais turísticos estaduais e realizar uma qualificação integrada de profissionais.

Além disso, o Comitê tem como foco para 2025 fortalecer a identidade regional por meio do turismo; ampliar a divulgação de atividades e roteiros ligados ao turismo religioso paranaense; desenvolver novos planejamentos estratégicos voltados ao setor; além de trabalhar na composição e articulação de novas legislações da área.

Neste ano também acontece o 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, evento já consolidado entre líderes religiosos, empresários e profissionais ligados ao setor. Com expectativa de atrair centenas de participantes, o fórum será realizado de 8 a 10 de abril, em Foz do Iguaçu (Oeste) e demonstra o compromisso da iniciativa em abrigar todas as matrizes religiosas. O município conta com atrativos ligados a fé cristã, templos budistas, terreiros e tendas de umbanda e candomblé, além de uma vasta comunidade islâmica.

Eliseu Rocha, coordenador do Comitê, afirma que as perspectivas para 2025 são boas, reflexo do crescimento do setor estadual. “Iniciamos o ano já com uma reunião para discutir qual será nossa atuação primária e entendemos que a divulgação é sim importante, mas a integração dos cultos com o setor é ainda mais necessário, explicando o turismo aos líderes e comunidades religiosas. Este será um ano de muito trabalho para nós, porque pretendemos mapear de maneira mais coordenada os atrativos ligados à fé, mostrando como o Estado entende a importância do respeito e da divulgação desse segmento”, disse.

O coordenador também cita que o trabalho realizado em 2024 foi amplamente reconhecido. “Os participantes de outros Estados destacaram que ainda não se tem, ou pelo menos não se tem conhecimento, de um trabalho como o que realizamos aqui no Paraná. Em 2024, o Comitê do Turismo Religioso foi elogiado pela organização e pelo pioneirismo em incluir diferentes expressões religiosas, alavancando também o nome do Estado nesse segmento em nível nacional”, completou.

BALANÇO– Ao longo de 2024, mais de 30 ações foram realizadas, consolidando o Estado como referência nacional em turismo religioso ecumênico. Também foram realizadas mais de 30 viagens para diferentes regiões paranaenses, com foco também em apresentar o trabalho do Comitê e da Secretaria do Turismo dentro do segmento.

Em abril de 2024, Lunardelli, no Norte do Estado, foi palco da 6ª edição do Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que reuniu 274 participantes de diversas regiões do Estado. O evento contou ainda com a 2ª Exposição Riquezas do Vale, que atraiu 22 municípios do Vale do Ivaí e movimentou mais de R$ 80 mil em vendas durante os três dias de atividades. O sucesso do fórum trouxe visibilidade à cidade, resultando na criação do projeto de implantação do Parque Turístico da Pedreira.

Os simpósios também tiveram papel importante no ano, promovendo o potencial turístico de diferentes municípios. O 8º Simpósio de Turismo Religioso da Rota do Rosário, realizado em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, recebeu 116 participantes e reuniu representantes de 14 municípios, reforçando a importância do segmento na região.

Sobre cursos técnicos da área, o ano passado foi marcado por parcerias com a Fecomércio / PR e Senac-PR, resultando na criação de seis turmas, totalizando 413 vagas e 88 matrículas. Além disso, duas turmas especiais ligadas à Rota do Rosário disponibilizaram 56 vagas. Os cursos abordaram temas como aperfeiçoamento no atendimento receptivo e no turismo religioso.