Ieptec divulga lista de selecionados em processo seletivo para profissional bolsista não docente mensalista

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), divulgou no Diário Oficial do Acre desta segunda-feira, 6, o resultado do recurso da análise curricular das inscrições do processo seletivo com vagas para profissional bolsista não docente mensalista.

Unidade central do Ieptec em Rio Branco. Foto: Ascom/Ieptec

O processo seletivo simplificado objetiva a formação de banco de cadastro de reserva e preenchimento das vagas que surgirem durante o período de um ano, a partir da data de publicação do resultado final e homologação, a saber, dia 20 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado por igual período.

Os convocados vão atuar nas unidades do Ieptec que atendem os municípios de Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco e Tarauacá, na área administrativa.

A lista com os nomes dos selecionados está disponível no Diário Oficial do Acre de 06/01/25 , e no site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br .

