Paraná + Viagem leva 1,8 mil pessoas a pontos turísticos estaduais em passeios gratuitos

Com investimento de R$ 1,9 milhão ao longo de 2024, o programa Paraná + Viagem, criado pelo Governo do Estado e desenvolvido pela Secretaria do Turismo (Setu), se destacou como uma iniciativa inovadora, com foco na impulsão do turismo interno e inclusivo. Mais de 1,8 mil pessoas, de 27 municípios, foram beneficiadas pelo programa e tiveram a oportunidade de viajar gratuitamente por pontos turísticos estaduais.

Entre as cidades com maior número de passageiros de pequenos municípios, como Brasilândia do Sul (336), Itaúna do Sul (235) e Floraí (174), o que demonstra o alcance da ação no Interior. Os destinos mais procurados foram Foz do Iguaçu, na região Oeste – lar das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita como principal atrativo do Brasil e da América do Sul –, Curitiba e os municípios do Litoral do Paraná, como Morretes e Guaratuba.

Pelo Paraná + Viagem, as prefeituras precisam elaborar um Plano de Trabalho e, quando aprovado, recebem recursos do Tesouro para promover viagens dentro do próprio Estado, sempre com foco na inclusão social e na promoção de uma melhor qualidade de vida aos viajantes. Os recursos podem ser aplicados em alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro viagem.

Os recursos destinados ao programa foram aplicados ao longo de 2024, com destaque para o mês de dezembro, que recebeu o maior investimento: R$ 777,2 mil. Outros meses de destaque foram novembro (R$ 514,2 mil) e fevereiro (R$ 187,9 mil), contribuindo para o fortalecimento do turismo local em diferentes períodos do ano. Além de lazer e cultura, o projeto tem como foco o desenvolvimento econômico regional, por meio da geração de emprego e renda, impactando o empresariado e guias turísticos locais.

O secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes, enfatiza a importância do programa. “Estamos criando oportunidades para que os paranaenses descubram as belezas do nosso Estado, o que fortalece o senso de pertencimento e também impulsiona a economia local. Isso é relevante, sobretudo para as cidades menores, que têm a oportunidade de receber mais visitantes”, diz.

O Paraná + Viagem, afirma o secretário, se consolida como um marco do turismo do Estado, ao unir inclusão, desenvolvimento regional e a valorização dos atrativos paranaenses. “Para 2025, o foco é expandir ainda mais o alcance dessa iniciativa, reforçando o compromisso em utilizar o turismo como uma ferramenta de integração social e crescimento econômico”, afirma. “Vamos seguir investindo em iniciativas que aproximem o turismo das pessoas, fortalecendo nossa identidade regional e projetando o Paraná como um destino acolhedor, diverso e acessível para todos”, completa.

MELHOR IDADE– Do total de viagens realizadas, algumas fazem parte do projeto Viaja +60, um braço do programa Paraná + Viagem, viabilizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). O foco é promover o turismo rodoviário acessível e enriquecedor para a população com mais de 60 anos, incentivando também o bem-estar, inclusão social e o desenvolvimento econômico das regiões paranaenses.

"Ao proporcionar oportunidades de viagem para pessoas acima de 60 anos, estamos fortalecendo não apenas o turismo, mas também o bem-estar e a integração social. O Viaja +60 é um exemplo de como o turismo pode ser inclusivo e transformador, contribuindo para que nossos idosos vivenciem novas experiências, conheçam as riquezas do Paraná e se sintam valorizados e ativos na sociedade”, diz Leandre Dal Ponte, secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

PROGRAMAS – O Paraná + Viagem integra um pacote de três programas aprovados propostos pelo governo estadual e aprovado pela Assembleia Legilativa. São eles o Paraná + Viagem, o Paraná + Infra e o Paraná + Eventos.

O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor. Os principais objetivos incluem a consolidação de áreas e rotas turísticas, revitalização de espaços e aumento da capacidade de atendimento ao fluxo de visitantes. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando um maior desenvolvimento local da economia.