Programações de Ano-Novo encerram 2024 e movimentam o turismo do Paraná

O Paraná se prepara para um final de ano recheado de celebrações e comemorações, com eventos de réveillon distribuídos por várias regiões. Com apoio do Governo do Estado, os eventos fazem parte do calendário da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná – órgão responsável pela promoção comercial do setor turístico. As festividades celebram a chegada de 2025 com muita alegria, além, é claro, de impulsionarem o turismo e fortalecerem a economia local.

Organizadas pelas Prefeituras, as programações incluem luzes, músicas, decorações temáticas, atividades e shows de fogos (em alguns municípios). Os eventos reforçam o papel do turismo como um motor de desenvolvimento econômico, impulsionando o comércio local e gerando empregos.

Curitiba, Maringá, Londrina, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Porto Rico são boas indicações de municípios para acompanhar a virada de ano, todos com programações próprias, que se aliam às opções e atrativos turísticos locais.

Além de celebrar a virada do ano, as festividades dão aos paranaenses e aos visitantes a oportunidade de conhecerem mais das experiências e pontos turísticos de cada localidade. De shows da virada em grandes praças a quermesses e festas familiares, as celebrações contam com ampla diversidade. Confira outros municípios com programações de ano novo.

LITORAL- Os municípios do Litoral se destacam como principais destinos procurados por turistas e moradores para acompanhar a virada do ano. As cidades da região prometem encantar os visitantes com atrações musicais, shows de fogos e vistas privilegiada para o mar, uma excelente forma de passar o réveillon no Paraná.

NOROESTE- Em Atalaia, o Show de Réveillon acontece entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, é uma das principais atrações, reunindo moradores e turistas em clima festivo. Já Campo Mourão celebra a Quermesse de Caravaggio no dia 29 de dezembro. O evento une elementos religiosos e culturais, trazendo música, gastronomia e a tradicional confraternização que marca o período.

Na cidade de Jardim Olinda, o pré-réveillon está marcado para o dia 30 de dezembro, enquanto Santa Isabel do Ivaí promete animar o público nos dias 30 e 31.

No último dia de 2024 acontecem programações em Planaltina do Paraná e Santa Mônica, com festas que prometem encantar com música e confraternização, atraindo visitantes e movimentando a economia local.

No dia 31 também acontecem programações de réveillon como a virada de ano de Diamante do Norte; o Show da Virada de Marilena; a Festa de Réveillon de Mariluz; e a Virada de Guairaçá.

NORTE E NORTE PIONEIRO- Em Santa Amélia e no município de Leópolis, as festas estão programadas para o dia 31 de dezembro, estendendo-se até a madrugada do primeiro dia de 2025. Congonhinhas também comemora o ano novo, iniciando as festividades no dia 30.