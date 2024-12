Austrália é o destino predileto para estudos e imigração

A Pearson, empresa de soluções de aprendizagem ao longo da vida, divulgou dados que apontam a Austrália como o principal destino dos brasileiros interessados em estudar ou imigrar. Essas informações são baseadas nos testes de proficiência em inglês PTE, amplamente aceitos para processos de intercâmbio, estudos superiores e trabalho em países como Austrália, Reino Unido e Canadá.

Desde 2018, o teste PTE tem se apresentado como uma ferramenta essencial para brasileiros que buscam experiências internacionais, com a imigração sendo a principal motivação. Dados mais recentes mostram que, até agosto de 2024, 60% dos candidatos brasileiros escolheram a Austrália como destino preferido, seguida pelo Reino Unido (13%) e Estados Unidos (12%). Além disso, 69% dos candidatos realizaram o exame com foco em migração, enquanto 15% o fizeram para estudos e 16% por outros motivos.

O PTE oferece três formatos adaptados a diferentes objetivos:

PTE Academic: para estudos em escolas e universidades, solicitação de vistos para Austrália e Nova Zelândia e registro profissional;





PTE Core: aceito pelo governo canadense para imigração e solicitação de cidadania;





UK Visa Tests: testes específicos para aplicações de vistos no Reino Unido, com modalidades como o PTE Home (considerado o mais rápido e simples para residência ou cidadania) e o PTE Academic UKVI, que fornece um Número de Referência Único (URN) para processos de visto.



Preferências na América Latina

Além do Brasil, a Austrália também se destaca como o destino mais procurado por candidatos na Colômbia, com 48% das preferências, seguida pelo Reino Unido (17%) e Estados Unidos (13%). No entanto, entre os colombianos, o Reino Unido e os EUA são mais populares para fins acadêmicos, enquanto o Canadá e a Austrália atraem profissionais em busca de oportunidades qualificadas.

No México, o cenário é ligeiramente diferente: o Reino Unido lidera com 34% das preferências, seguido pela Austrália (18%). Contudo, candidatos mexicanos tendem a priorizar os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá para estudos superiores, embora a migração temporária e o trabalho também estejam em alta demanda.