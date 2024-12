Cerveja de Foz do Iguaçu ganha prêmio nacional e reforça vocação do Paraná no setor

O Paraná conquistou um novo título na 4ª Copa Cerveja Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) neste mês, em São Paulo. A Canoa Quebrada, cerveja produzida pela 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (Oeste), conquistou a medalha de prata no concurso, que reuniu cerca de 1.060 rótulos de 135 cervejarias brasileiras.

Com a nova premiação, o Estado consolida posição de destaque no segmento, reforçando também sua marca no turismo cervejeiro. Segundo dados da Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva), desde 2019 o Estado já conquistou mais de 240 medalhas e premiações no Festival Brasileiro da Cerveja – o maior do ramo no País, graças aos muitos rótulos artesanais de qualidade.

Neste ano a Sabores do Malte, de Maringá (Noroeste), também recebeu um título de destaque: foi eleita pela primeira vez como a melhor cervejaria no Concurso Brasileiro de Cerveja, realizado em Blumenau.

Para Luana Ponciano, chefe do Departamento de Turismo Gastronômico do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor, as premiações mostram o quanto o Estado está se destacando nesse nicho turístico.

“Podemos dizer que hoje as cervejarias paranaenses já têm um olhar mais qualificado para o turismo, entendendo as questões que envolvem um roteiro, por exemplo. Basta ver como muitas delas já oferecem visitas guiadas em suas fábricas, criando uma experiência em meio à produção, degustação e harmonização das bebidas, transformando o produto em um atrativo turístico”, afirmou.

De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), em 2024 o Paraná se estabeleceu como um dos estados com maior número de empresas do segmento, com mais de 170 cervejarias registradas e uma produção estimada em 7,8 milhões de litros por ano.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, assim como o segmento gastronômico, que é um dos que mais chama atenção dos visitantes, o turismo cervejeiro também tem grande potencial para desenvolvimento. “Ter cada vez mais cervejas e rótulos consagrados eleva o nível do Paraná neste mercado. Esse é um segmento em ascensão e com grande busca por parte dos turistas, e para mostrar e aproveitar esse potencial, o Estado apoiou o lançamento a Rota Cervejeira em Curitiba”, disse.

Curitiba é apontada como um dos principais polos cervejeiros do País. Mário Kleina, diretor de Comunicação da Procerva, afirma que as ações da organização estão em consonância com os órgãos de turismo do Estado. “O Paraná é hoje referência no segmento e pioneiro no turismo que envolve essa produção, muito pela quantidade das cervejarias que existem aqui e também pela qualidade dos rótulos produzidos”, disse.

“Nossas cervejarias entregam produtos referência, o que resulta no reconhecimento do Paraná dentro do mercado brasileiro e até internacional. Os prêmios são importantes, porque acabam atraindo turistas e fomentando o turismo cervejeiro, um objetivo em comum entre o Estado e a Procerva”, completou.

Foz do Iguaçu é outro cartão-postal para os apreciadores da cerveja artesanal. Na tríplice fronteira, além do título recente, as cervejas artesanais da 277 Craft Beer também conquistaram o paladar de visitantes e moradores da cidade, recebendo sozinha mais de 30 premiações com seus rótulos.

“Para nossa cervejaria 2024 foi um ano incrível porque participamos de diversos concursos e fomos premiados em muitos deles. Fizemos uma escolha, dando um toque brasileiro e regional para nossas cervejas, e isso tem dado muito certo”, disse Agenor Maccari, proprietário da 277 Craft Beer.

NOVO ROTEIRO– O segmento já é reconhecido pelo Estado graças ao lançamento recente da Rota Cervejeira de Curitiba, que contou com apoio da Secretaria estadual do Turismo (Setu-PR). O tour passa por 17 bairros e conta em seu itinerário com mais de 20 pubs, bares e empreendimentos, dando destaque às microcervejarias.

O roteiro vai conectar turistas, apreciadores e profissionais à cena curitibana das cervejas artesanais, com trajeto pelos bairros Orleans; Santa Felicidade; Água Verde; Portão; Xaxim; Umbará; Hauer; Prado Velho; Boqueirão; Hugo Lange; Ahú; Pinheirinho; Boa Vista; Centro Cívico; Bom Retiro; Cascatinha e Pilarzinho.