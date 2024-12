Pesquisa com empresariado mostra crescimento e otimismo do setor de turismo no Paraná

A Pesquisa Sondagem Empresarial 2024 para o setor do turismo teve os resultados divulgados nesta quinta-feira (19). Realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), em parceria com o Sebrae/PR e a Fecomércio/PR, o levantamento foi feito entre os dias 8 de outubro e 25 de novembro, contabilizando respostas de 575 empresas que atuam neste setor no Paraná.

Os segmentos que mais responderam foram restaurantes, cafeterias, bares e similares (22,1%), meios de hospedagem (12,3%) e agências de turismo (9,7%).

Para os dirigentes dos órgãos promotores da pesquisa, os resultados evidenciam crescimento do setor e mostram otimismo dos empresários para 2025. Do total de participantes, 36,3% afirmam ter registrado aumento no faturamento em relação a 2023, ao mesmo tempo, 63,3% pretendem expandir seus negócios nos próximos seis meses. Os resultados estão disponíveis no SiTU — Sistema de Inteligência Turística , plataforma lançada pela Setu no ano passado, onde estão compiladas pesquisas, levantamentos e os principais dados e indicadores do setor estadual.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, ressalta que as respostas confirmam o bom momento do setor. “A maioria das empresas mencionou aumento no faturamento em relação a 2023. Mais de 60% esperam expandir as suas atividades para o próximo ano, demonstrando evolução da atividade”, disse Nunes.

“Isso mostra também como as ações do Estado são importantes, fomentando o crescimento e qualificação, entendendo que o Turismo pleno só acontece graças à iniciativa privada”, complementou. “A pesquisa visa entender a dinâmica dessas empresas, as suas percepções de necessidades e, principalmente, ter uma visão geral da evolução do turismo no Estado."

As empresas respondentes da sondagem são 48,7% microempresas, 36,0% são MEI (microempreendedor individual) e 9,4% de pequeno porte. As empresas demonstram solidez no mercado, com 58,7% dos respondentes em atividade há mais de cinco anos. Além disso, quase 40% informaram não ter colaboradores, sendo administradas apenas pelos sócios ou proprietários.

POTENCIAIS E DEMANDAS- Para Andressa Szekut, diretora de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da Setu, a pesquisa ajuda na identificação de potenciais e demandas. "Como Governo do Estado, é muito importante perceber a reação positiva da iniciativa privada, porque isso nos ajuda a entender as demandas e investimentos que precisam ser feitos”, diz Andressa.

“Tudo isso resulta em uma receita perfeita para o desenvolvimento do Turismo, porque ao mesmo tempo em que o Paraná está aumentando seu número de visitantes, os empresários do setor também estão fazendo melhorias, qualificações e investimentos em seus negócios", ressaltou.

PERCEPÇÕES- Segundo os participantes, os meses tradicionalmente com maior consumo de serviços são dezembro (52,2%) e janeiro (42,4%). Neste ano, julho também apareceu no topo da lista, com 28,9%, apresentando maior variação sazonal em comparação ao ano passado, quando a demanda se concentrava apenas no verão. As empresas apontam que os benefícios do turismo são a movimentação da economia local (85,7%) e a geração de empregos (72,5%).

A coordenadora de Turismo, Artesanato e Economia Criativa do Sebrae/PR, Patrícia Albanez, também reforça que a pesquisa mostra um cenário positivo no Paraná. “O interesse na expansão aliado ao equilíbrio das motivações entre lazer e negócios são indícios claros de que estamos no caminho certo”, afirma Patrícia.

“Historicamente, o turismo no Paraná cresceu por negócios e eventos, sem contar o período da pandemia, nós não vemos recessão neste segmento. Vemos uma expansão com o lazer, indica a chegada de um ‘novo turista’ que está buscando e acessando uma oferta mais diversa e qualificada, que vai além dos negócios e eventos”, aponta.

PERFIL– Em 2024, o perfil dos hóspedes é composto, principalmente, por turistas de lazer (45,9%) e turistas de negócios (45,1%). O levantamento também mostra que houve crescimento na média de ocupação mensal dos hotéis. A média atual varia entre 61% e 70%, enquanto no ano passado era de 51% a 60%.

O perfil de consumidores das empresas de alimentos e bebidas é formado, em maioria, por moradores locais, turistas de lazer e turistas de negócios. Nas agências e guias de turismo os segmentos mais ofertados são o turismo cultural (47,9%), o ecoturismo (41,9%) e o turismo de aventura (31,1%).

Para Giovanni Bagatini, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio PR, as respostas demonstram o desenvolvimento e o potencial do setor no Estado. “A pesquisa mostrou que a maioria dos empresários respondentes reconhece o Turismo como um forte impulsionador da economia local e da geração de empregos. Os dados destacam a importância estratégica do setor para o desenvolvimento regional e estadual”, afirma.

“Além disso, o levantamento apontou, que para o maior percentual de empresários, houve um crescimento de 10% na ocupação média dos meios de hospedagem se comparado a 2023, evidenciando a recuperação e a expansão da atividade turística no Paraná. Esses resultados refletem o potencial do turismo como motor econômico e social, estimulando investimentos e desenvolvimento sustentável da atividade”, acrescenta.

CADASTUR- 74,3% das empresas respondentes estão registradas no Cadastur, 2% a mais em relação a 2023. O sistema do Ministério do Turismo formaliza e regulariza os prestadores de serviços turísticos do Brasil, também servindo como fonte de pesquisa para viajantes, que podem buscar por empreendimentos e profissionais registrados.

Opcional para algumas empresas e profissionais, como restaurantes e locadoras de veículos, o registro no Cadastur é obrigatório para acampamentos, parques temáticos, agências de turismo, guias de turismo, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e transportadoras turísticas. O cadastro atualizado também dá acesso a benefícios junto ao governo federal, como financiamentos em bancos oficiais, possibilidade de participação em feiras, eventos e programas de qualificação de mão de obra.

A Secretaria do Turismo também elaborou uma cartilha, com informações, requisitos e maiores orientações aos empreendedores e profissionais do setor, a respeito dos benefícios do registro no Cadastur. Acesse o material AQUI .