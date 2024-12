Búzios prepara 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

Búzios realiza, nos dias 19 e 20 de dezembro, a 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento acontecerá no Hotel Atlântico Búzios, das 9h às 17h, e está com inscrições abertas para participantes maiores de 16 anos. Para se inscrever, é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.

Com o tema central voltado para emergências climáticas, a conferência abordará eixos temáticos como mitigação ambiental, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental. O objetivo é discutir estratégias que preparem o município para enfrentar os desafios ambientais do futuro.

A iniciativa busca garantir ampla participação da sociedade civil e do poder público, promovendo debates sobre ações que integrem sustentabilidade e justiça social. O evento reforça o compromisso do município em liderar esforços locais para enfrentar questões globais relacionadas às mudanças climáticas.

Interessados podem acessar o regimento interno da conferência para mais detalhes e diretrizes sobre as atividades programadas. Mais informações e dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].