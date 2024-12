Estado contempla novos ganhadores do programa Nota Premiada Acreana

Com os sorteios do mês de dezembro realizados nesta terça-feira, 17, o programa de Estado Nota Premiada Acreana promete fazer a felicidade de 15 novos ganhadores, nesse final de ano, com prêmios de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil. A apuração ocorreu na sede da Receita Estadual na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em Rio Branco.

Como ocorre todos os meses, foram sorteados três ganhadores por regional: Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira. Além dos ganhadores, também foram contempladas as entidades sociais indicadas pelos sorteados. Cada instituição recebe novo prêmio com valor equivalente a 50% do prêmio a ser recebido por quem a indicou.

Sorteios de dezembro prometem fazer a felicidade de 15 novos ganhadores nesse final de ano, com prêmios de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil. Foto: Aleff Matos/Sefaz

Os vencedores foram contemplados mediante bilhetes gerados automaticamente no sistema, referente às notas fiscais emitidas em compras realizadas no mês de novembro.

Em janeiro, as chances de ganhar aumentam ainda mais com a realização de dois sorteios, o mensal e o anual de R$ 70 mil.

Os sorteios ocorrem uma vez ao mês com notas fiscais emitidas durante todo o mês anterior.

Como participar

Para concorrer aos prêmios, basta estar cadastrado no site notapremiadaacreana.ac.gov.br e pedir CPF na nota no momento da compra.

O Nota Premiada Acreana é um programa de cidadania fiscal que, além de estimular a regularização cadastral de empresas, combate a sonegação de tributos e favorece a concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

“É importante que o cidadão participe junto com o Estado desta iniciativa, para que todos sejam fiscalizadores daquilo que é bem comum e de interesse de todos. Ao realizar uma compra, é direito do cidadão pedir o CPF na nota. Com isso, ele colabora para que o imposto retorne para a população em forma de serviços essenciais, como educação, saúde, segurança”, explica o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

O resultado do mês de dezembro pode ser conferido abaixo e nas redes sociais do governo do Estado (@governo.acre) e da Sefaz (@sefazacre) no Instagram e no site notapremiadaacreana.ac.gov.br .

Veja os ganhadores por regional:

