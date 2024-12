Mais de 800 mil: Paraná é o terceiro estado que mais recebe turistas estrangeiros

O Paraná foi o terceiro estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros neste ano, mostra o painel de dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) . Entre janeiro e outubro de 2024, 805.143 visitantes internacionais vieram ao Estado, que é a principal entrada por via terrestre para quem vem de outros países.

“Houve um movimento mundial depois da pandemia em que as pessoas estão mais interessadas em se locomover e viajar. E o Paraná decidiu investir nessa área, para gerar um fluxo maior de pessoas visitando e gastando em nosso Estado”, afirma o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes. “E esse crescimento de turistas estrangeiros ajuda muito nesse sentido, porque eles vêm, gastam em dólares e ajudam a movimentar a economia do Paraná”.

O Paraná só fica atrás de São Paulo (2.038.548) e do Rio de Janeiro (1.352.012) no receptivo de turistas estrangeiros. Os dois estados do Sudeste, porém, concentram quatro dos 10 aeroportos internacionais mais movimentados do Brasil: Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Campinas (SP) e Santos Dummont (RJ).

O grande destaque do Estado é pela via terrestre, com 769.500 pessoas vindo ao Paraná de carro ou ônibus, o que representa 95,5% do número de turistas que vêm conhecer as belezas do Estado e 45,4% dos estrangeiros que chegam ao Brasil por essa via. A tríplice fronteira com a Argentina e Paraguai em Foz do Iguaçu, no Oeste, é a principal porta de entrada, principalmente para argentinos e paraguaios.

Além disso, o Paraná também recebeu, pelas rodovias, americanos, espanhóis, alemães, ingleses, colombianos, franceses, peruanos, uruguaios, mexicanos, australianos, italianos, equatorianos, chilenos, sul-coreanos, canadenses, holandeses, suíços, israelenses, bolivianos, russos, belgas, japoneses, entre outros.

Os outros turistas que passaram por uma aduana paranaense chegaram pelos aeroportos. Com voos diretos com o Chile e a Argentina, foram justamente os moradores desses países que mais entraram no Estado por via aérea.

CRUZEIROS INTERNACIONAIS– Apesar de os dados da Embratur não contabilizarem a entrada de turistas pela via marítima no Paraná, a expectativa é que essa porta de chegada também se amplie. Nesta terça-feira (17), chegou o primeiro dos oito navios que vão atracar no Porto de Paranaguá na segunda temporada de cruzeiros no Estado.

Os roteiros serão operados semanalmente pelo navio Armonia, da companhia de cruzeiros italiana MSC, que tem capacidade para 2.520 passageiros e 780 tripulantes por viagem. Eles farão o trecho Las Palmas (Espanha) a Itajaí (SC) , Ilhabela (SP) a Itajaí e Buenos Aires (Argentina) a Itajaí.

A Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur Litoral), montou um receptivo para os turistas na Praça Maior Roque, no Centro da cidade do Litoral paranaense.

Com o Estado novamente no itinerário do navio – que passa por águas brasileiras e internacionais –, centenas de turistas terão a oportunidade de desembarcar e conhecer mais da cidade histórica e de outros atrativos turísticos paranaenses, incluindo as atrações do Verão Maior Paraná, como atividades esportivas, culturais e grandes shows.

A primeira temporada de cruzeiros no Paraná aconteceu entre dezembro de 2023 e março de 2024, e chegou ao fim com mais de 39 mil pessoas embarcando, desembarcando e passeando em Paranaguá e no Litoral do Estado. Ela foi responsável por uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 25 milhões na economia da região.