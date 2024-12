Estado anuncia sorteios de dezembro do Nota Premiada Acreana para terça, 17

Uma nova oportunidade chega nesta terça-feira, 17, para o cidadão que não conseguiu ser contemplado pelo programa Nota Premiada Acreana em novembro. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), anunciou a realização de novos 15 sorteios mensais, três para cada regional do estado, referente ao mês de dezembro, com as notas fiscais de novembro.

Sorteio será realizado de forma eletrônica e divulgado por meio dos canais de comunicação oficiais do governo nas redes sociais, Instagram e YouTube. Foto: José Henrique/Sefaz

O sorteio será realizado de forma eletrônica, contará com a supervisão da comissão do programa e será divulgado por meio dos canais de comunicação oficiais do governo nas redes sociais, Instagram e YouTube.

Concorrem aos prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil os cidadãos que pediram a inclusão do CPF na nota nas compras feitas durante o mês de apuração, e que estão cadastrados no site notapremiadaacreana.ac.gov.br .

O programa incentiva uma prática simples ao cidadão e proporciona grandes benefícios não apenas ao sorteado, com a premiação em dinheiro, mas também ao Estado, que consegue aprimorar estratégias no combate à sonegação fiscal e fortalecer a arrecadação.

“As notas emitidas comprovam que os tributos e impostos devidos estão sendo pagos. O que o governo faz é incentivar que o cidadão solicite a nota fiscal e, a partir disso, consegue promover justiça fiscal na sociedade, entre os empresários”, afirma o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Ganhadores do último sorteio já estão com a premiação em dinheiro em suas respectivas contas. Foto: Ascom/Sefaz

Os ganhadores dos sorteios realizados no dia 21 de novembro, referente às notas emitidas em outubro, já estão com a premiação em dinheiro em suas respectivas contas desde a última terça-feira, 10.

Solidariedade

Os sorteios também contemplam entidades sociais sem fins lucrativos inscritas no programa e indicadas pelos ganhadores, conforme regulamento. Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer às premiações mensais e à anual, de R$ 70 mil, a entidade cadastrada e por ele indicada também recebe pontos, que serão convertidos em premiação de valor equivalente a 50% do prêmio conquistado pelo cidadão sorteado, além do prêmio de rateio.

