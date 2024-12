Secretaria do Turismo divulga resultado do edital de seleção para materiais promocionais

A Secretaria de Turismo do Paraná (Setu-PR) divulgou nesta sexta-feira (13) os resultados do edital para seleção de fornecedores de produtos e serviços turísticos que poderão fazer parte dos materiais promocionais do órgão, como mapas, folders e cartilhas. Os materiais serão compilados de forma estratégica e sem promoção individualizada.

Ao todo, mais de 150 empreendimentos turísticos de todo o Estado foram aprovados pela comissão avaliadora. Do total de inscritos, há ainda participantes com pendências, que têm a possibilidade de entrar com recurso até o próximo domingo, dia 15. Para ter acesso a listagem e maiores informações, basta clicar AQUI .

As inscrições encerraram no dia 8 de dezembro de 2024 e foram direcionadas apenas a empreendimentos com atividade econômica ligada ao setor, como restaurantes, hotéis e transportadoras turísticas, organizadores de eventos ou agências de turismo. O objetivo é fomentar a divulgação de empresas devidamente registradas e ampliar o acesso do público a informações qualificadas sobre serviços do setor.

REQUISITOS – Um dos critérios do edital é que os empreendimentos interessados tivessem atividades econômicas vinculadas à cadeia produtiva do turismo, além de estarem em dia com seus registros no Cadastur - sistema do Ministério do Turismo que regulamenta o setor.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a iniciativa contribui também para o desenvolvimento econômico de muitas regiões. “Ficamos felizes com a participação dos empreendimentos, porque o turismo é feito, sobretudo, pela iniciativa privada. Nosso papel enquanto Estado é organizar essa estrutura, por isso abrimos essa possibilidade, fortalecendo a imagem dos destinos paranaenses dentro do mercado deste setor”, disse.

CONTRAPARTIDA– A inserção dos produtos e serviços turísticos nos materiais promocionais da Secretaria estadual do Turismo é isenta de pagamento, porém, requer uma contrapartida dos estabelecimentos, feita por meio de atividades inclusivas e de cunho social.