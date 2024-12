Natal nas Cataratas do Iguaçu: programação promete encantar ainda mais os turistas

O Parque Nacional do Iguaçu inicia nesta quinta-feira (12) sua programação especial de Natal com atrações culturais e artísticas que prometem encantar os visitantes até o dia 21 de dezembro. Entre os destaques estão apresentações musicais e a inauguração da instalação "Árvore da Vida", uma homenagem à biodiversidade e à cultura regional. A expectativa é atrair milhares de turistas, movimentando a economia local e fortalecendo o Paraná como destino turístico referência nesta época do ano.

Para atender a demanda do período de férias escolares, festas de fim de ano e aumento da demanda turística da época, o Parque Nacional do Iguaçu funcionará em horário ampliado, das 8h às 16h, entre os dias 21 de dezembro e 31 de janeiro de 2025.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, diz que o foco do Estado é transformar o Paraná em um destino destaque também para as celebrações de final de ano. “A programação de Natal no Parque Nacional do Iguaçu une a beleza natural das Cataratas com a riqueza cultural da região, oferecendo uma experiência única para turistas do Brasil e do mundo, por meio de um atrativo único que nós temos no Paraná”, afirma.

“Além dessa, muitas outras programações natalinas acontecem ao redor do Estado, o que nos anima muito enquanto Secretaria do Turismo. Esperamos atrair milhares de visitantes, fortalecendo o setor, movimentando a economia local e posicionando o Paraná como uma referência, também, no turismo de Natal e de final de ano”, acrescentou.

A iniciativa é da Urbia Cataratas, concessionária que administra o Parque Nacional do Iguaçu. Para mais informações sobre a programação e ingressos clique AQUI .

PROGRAMAÇÃO- No sábado (14), o público poderá assistir ao espetáculo “Sinfonia do Nascimento”, com apresentações às 15h e às 17h30. O show é conduzido pelo coral e orquestra Doxologia, formado por artistas locais de Foz do Iguaçu, com um repertório que mistura jazz e música lírica. O espetáculo será realizado no primeiro mirante das Cataratas, na área do antigo heliponto.

Além disso, o coral Doxologia fará apresentações nos dias 12, 19 e 21 de dezembro, sempre às 9h, também no mirante das Cataratas. Para acompanhar as apresentações, os visitantes devem adquirir o ingresso convencional do parque.

Para assistir ao espetáculo das 17h30, no sábado (14) é necessário adquirir o ingresso específico para o passeio Pôr do Sol nas Cataratas, com embarque a partir das 17h no Centro de Visitantes. Informações e valores estão disponíveis no site oficial do parque.

ÁRVORE DA VIDA- Outro destaque da programação é a instalação “Árvore da Vida”, uma estrutura de quatro metros de altura inspirada na Cecrópia, espécie típica da Mata Atlântica. A obra, decorada com elementos que remetem à fauna e à flora locais, foi criada por comunidades indígenas e simboliza a conexão entre todas as formas de vida. Ela estará aberta para visitação ao longo de toda a programação.