Trem que desce a Serra do Mar vai levar turistas e moradores a passeios natalinos em dezembro

Programação que carrega o espírito natalino e que deve movimentar moradores e turistas em Curitiba. A descida de trem pela Serra do Mar, eleito um dos passeios sob trilhos mais bonitos do mundo, será especial. Além de andar no icônico trem, os participantes poderão vivenciar o verdadeiro clima do Natal, com os vagões de luxo todos iluminados e a presença do Papai Noel – uma boa opção turística para levar as crianças.

Denominado Natal Express, iniciativa da Serra Verde Express, que opera o trem da Serra do Mar, os passeios especiais para toda a família acontecem na próxima semana, na segunda-feira, quarta, quinta e sexta-feira, dias 16, 18, 19 e 20 de dezembro. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 20 (meia solidária mediante doação de brinquedo).

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a ação ajuda a alavancar as atrações turísticas do Natal paranaense. “Queremos transformar o Paraná no destino turístico do Natal e motivar os turistas dessa época do ano a ficarem por mais tempo na cidade e em seus arredores. Por isso, ter cada vez mais programações e atrações é importante, sobretudo quando elas partem da iniciativa privada. É assim que conseguiremos alavancar o Estado nos roteiros de viagens para o Natal”, disse Nunes.

As saídas do Natal Express acontecem às 20h15, 21h e 21h45. Os ingressos já estão à venda AQUI .

“A Serra Verde Express tem o compromisso de proporcionar momentos inesquecíveis e, nesta época do ano, queremos oferecer algo ainda mais mágico, com a experiência do trem e o encanto natalino”, afirma Adonai Arruda Filho, CEO do Grupo Serra Verde Express.

COMPROMISSO– Parte dos recursos e dos brinquedos arrecadados serão revertidos para o Projeto DEDICA, mantido pela Associação dos Amigos do HC, do Hospital de Clínicas do Paraná. A instituição presta assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência.

“Parcerias como a que mantemos com a Serra Verde são de extrema importância para o DEDICA, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O Natal tem sua magia e nos traz ainda mais esperança. É o que todos nós precisamos”, afirma Domingos Murta, presidente da Associação dos Amigos do HC.