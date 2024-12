Turismo no Paraná cresce quase o triplo da média nacional entre janeiro e outubro

As atividades turísticas no Paraná cresceram quase o triplo da média nacional entre janeiro e outubro de 2024, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quarta-feira (11). Segundo o levantamento, o Paraná teve uma alta de 6,1% nos dez primeiros meses do ano, enquanto o Brasil registrou um crescimento de 2,3% no mesmo período.

O índice coloca o Paraná como o quarto estado com o maior aumento acumulado em 2024, atrás apenas de Santa Catarina (8,9%), Pará (8,6%) e Bahia (7,3%). O turismo paranaense tem um crescimento superior a Rio de Janeiro (5,5%), Minas Gerais (4,4%), Pernambuco (3,8%) e São Paulo (2,4%), entre outros.

“O turismo paranaense está crescendo de uma forma nunca antes vista. Estamos avançando em diversos aspectos, como na infraestrutura, na oferta de serviços e na qualidade na prestação destes serviços”, afirmou o secretário de de Estado de Turismo, Márcio Nunes.

RECEITA– O aumento na atividade turística também impactou positivamente no faturamento das empresas do setor no período. Entre janeiro e outubro deste ano, a receita nominal das empresas paranaenses ligadas às atividades turísticas cresceu 10,8%.

“O turismo tem impacto na criação de empregos, geração de renda nos municípios e na melhoria na qualidade de vida das pessoas. A cada ano que passa, o Paraná se consolida como uma referência nesse setor”, afirmou Márcio Nunes.

O aumento é o quinto maior do Brasil, atrás apenas de Bahia (16,3%), Minas Gerais (13%), Pará (13%) e Santa Catarina (13%). O crescimento na receita do turismo paranaense superou o índice de estados como São Paulo (10,4%), Pernambuco (10,4%), Goiás (10,1%) e Ceará (9,9%). Na média nacional, o aumento na receita foi de 9,5%.

INVESTIMENTOS– O crescimento do Paraná é reflexo também dos investimentos realizados pelo Governo do Estado na melhoria da estrutura para a recepção de turistas e na promoção de mais atividades para os visitantes.

As obras na nova orla de Matinhos , as atividades do Verão Maior Paraná e a entrada de Paranaguá nas rotas internacionais de cruzeiros , por exemplo, alçaram o Litoral do Paraná a um novo patamar na oferta de serviços turísticos.

Em outras regiões do Paraná, o Estado também tem projetos concluídos ou em andamento de fomento ao turismo, como a melhora na estrutura das praias de água doce do Noroeste, a concessão do Parque de Vila Velha e a construção do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu em parceria com o Centre Pompidou de Paris.

“Temos atuado em diferentes aspectos para promover o turismo do Paraná. Ao longo deste ano, realizamos capacitações de agentes de viagens, contabilizando mais de 8 mil profissionais preparados para vender o destino Paraná no Brasil e no exterior. Esse crescimento pode ser encarado também como um maior posicionamento do setor paranaense no mercado, colocando o Paraná na prateleira de cima do turismo internacional”, afirmou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.