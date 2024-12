Com apoio do Estado, programação de Natal de Foz do Iguaçu atrai moradores e turistas

Com apoio do Governo do Paraná, por meio da Secretaria estadual do Turismo, a programação do “Natal Águas e Luzes”, em Foz do Iguaçu, foi idealizada para celebrar a energia do Natal e contemplar o encontro dos moradores e turistas, uma opção a mais para quem pretende ir nesta época do ano visitar as Cataratas do Iguaçu e os atrativos locais. A iniciativa tem patrocínio da Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e da prefeitura.

Na Praça da Paz, no centro da cidade, o público pode prestigiar apresentações culturais. A Avenida Brasil e Avenida Pedro Basso também foram iluminadas, sendo ótimas opções para registrar a magia do Natal em fotos. A Carreta Itinerante percorre bairros de Foz do Iguaçu e 11 municípios lindeiros, e entre os dias 20 e 23 haverá também a Parada de Natal.

A programação Natal Águas e Luzes teve início em 30 de novembro e segue até 5 de janeiro. Na Praça da Paz são realizadas apresentações culturais todos os dias, exceto às segundas-feiras.

A abertura do Natal, no último fim de semana, contou com a apresentação do espetáculo “Quebra-Nozes”, a presença do Papai Noel e o acendimento das luzes.

Turista do Rio de Janeiro que passeava na cidade com a família, Maria Borges contou que teve uma surpresa ao saber da programação especial e fez questão de prestigiar o evento.

“Vim passear, conhecer as Cataratas, e fiquei encantada com as apresentações e as luzes. Natal é uma tradição, é maravilhoso unir a família, e no dia de hoje estar aqui neste evento para mim significa sentir amor. Enquanto eu ficar na cidade pretendo voltar aqui na praça”, garantiu.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, destaca a importância de Foz do Iguaçu como destino turístico e da programação especial. “Além de ser um lugar de prestígio internacional e repleta de grandes atrativos, a cidade recebe o ano inteiro milhares de turistas brasileiros. Suas atrações já consolidadas, somadas a uma espetacular programação de Natal, representam mais um motivo para encantar moradores e visitantes”, acentuou.

"O Governo do Estado apoia o evento natalino e celebra o crescimento contínuo de Foz como um dos grandes ícones do turismo paranaense", complementou.

Outro atrativo na Praça da Paz é a tradicional Feira de Natal, realizada desde 2017. Das 18h às 23h, exceto às segundas-feiras, os visitantes encontram várias opções da culinária nacional, comidas árabes, argentinas, do Norte do país, além de pastéis, bolos e sucos. Há também miniaturas do Papai Noel, itens produzidos por artesãos locais, incluindo as tradicionais coroas do advento e enfeites típicos das festas natalinas.

AVENIDA PEDRO BASSO– A Avenida Pedro Basso, conhecida como “a mais bonita da cidade”, agora também é a mais iluminada da cidade. Pela primeira vez, mais de 100 árvores receberam 1.440 enfeites, compostos por 800 LEDs e mais de mil metros de cordões de LED.

“Morar na Avenida Pedro Basso faz com que a gente já acorde feliz, porque as árvores pegam quase na janela de casa, e também porque tem muito turista fotografando sempre por aqui”, conta a professora Ivanir Gloria de Campos.

Os moradores de outros bairros também comemoraram a programação, uma oportunidade para fazer turismo em casa. Aline Carla Araújo Continentino e o marido Jeferson Continentino contam que estão acompanhando a programação e já marcaram presença nos primeiros dias de eventos.

“Achamos a programação do Natal incrível porque além dos turistas estarem interagindo, a gente, como morador, acaba conseguindo passear em Foz, curtir na nossa cidade, várias atrações diferentes sem precisar viajar”, disse ela.

Para o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, o acendimento das luzes na Avenida Pedro Basso adiciona um charme especial à magia natalina. “Reconhecida como a mais bonita de Foz do Iguaçu, a avenida, já encantadora, deixa de ser apenas um ponto de passagem para se transformar em um espaço que convida comunidade e turistas a vivenciarem o espírito do Natal”.

OUTRAS OPÇÕES– De sexta a domingo, uma variedade de artistas se apresentará na Concha Acústica, sempre das 19h40 às 21h40.

Como forma de promover o acesso à cultura e celebrar a magia do Natal também com as pessoas que vivem mais afastadas da região central, a Carreta Itinerante com a Oficina do Senhor Noel apresenta o espetáculo Energia de Natal. A Carreta passou por de sete bairros da cidade e, a partir desta terça-feira (10), percorre 11 cidades lindeiras.

Já a Parada de Natal terá três sessões neste ano, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, todas com o tema “Energia do Natal”. No dia 23 será apresentada uma versão pocket no bairro Morumbi. O evento é realizado pela Associação SDS Cia Teatral, que também fará intervenções artísticas na Avenida Brasil.

Confira toda a programação AQUI .