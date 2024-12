Com apoio do Estado, romaria deve atrair mais de 20 mil pessoas a Apucarana em 2025

Com foco no fortalecimento do turismo religioso paranaense, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), vai apoiar a 6ª Romaria Diocesana de Apucarana, na região do Vale do Ivaí. Com data prevista para 9 de fevereiro de 2025, o evento deve atrair mais de 20 mil pessoas, segundo só organizadores. Ao longo deste ano, o Estado já apoiou mais de 20 programações ligadas ao segmento do turismo religioso.

O apoio foi viabilizado nesta segunda-feira (09) por meio do Programa Paraná + Eventos, que integra um pacote de três programas aprovados por lei, junto com o Paraná + Infra e o Paraná + Viagem.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o programa permite uma atenção especial aos municípios e também aos segmentos turísticos.

“Já aconteceram mais de 20 eventos, de diferentes matrizes religiosas, com apoio da Secretaria ao longo deste ano, justamente porque entendemos a importância desse segmento aos municípios e ao setor paranaense como um todo. O Programa Paraná + Eventos é muito importante nesse contexto, porque é por meio dele que conseguimos aproveitar os potenciais de cada município dentro do turismo.”, disse.

“Um local, por vezes, não conta com tantas opções ligadas à aventura e natureza, mas tem importantes templos religiosos e uma comunidade engajada. Ou seja, esse município tem mais potencial de fluxo de viajantes quando apostar em seu turismo religioso. Junto disso, acontece a geração de emprego, de renda e melhoria da vida das pessoas”, completou.

POTENCIAIS– Apucarana conta com diferentes opções ligadas ao turismo religioso, como a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, palco da 6ª Romaria Diocesana. Considerada uma das mais belas catedrais do Brasil, é um dos cartões-postais da cidade, reunindo obras de arte como pinturas, vitrais, e demais aparatos únicos à fé católica.

Além dela, o município também conta com outras opções religiosas para turismo, como a Paróquia Santuário São José, que possui um dos maiores acervos de pinturas da Virgem Maria do mundo, ou ainda, o Parque Santo Expedito, que nasceu da recuperação de uma área degradada e recebe, no dia 19 de cada mês, centenas de fiéis de Apucarana e região em uma celebração que homenageia o santo.

Para Eliseu Rocha, coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná, o apoio estadual ao recorte tem papel fundamental no setor.

“O Turismo Religioso paranaense vive um novo momento, graças ao esforço do Governo do Estado. As iniciativas e ações da Secretaria do Turismo têm proporcionado um grande crescimento do segmento, seja por meio do apoio de peregrinações, às programações religiosas e por meio das visitas aos templos sagrados de diferentes matrizes”, ressaltou.

PROGRAMA– O Paraná + Eventos é voltado à promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.