Governo anuncia pagamento de mais de R$ 536 milhões em salários de dezembro e segunda parcela do décimo terceiro dos servidores públicos do Estado

Em mais uma demonstração de respeito e compromisso com mais de 56 mil trabalhadores, o governo do Acre divulgou, nesta segunda-feira, 9, as datas dos pagamentos do salário de dezembro e da segunda parcela do décimo terceiro dos servidores públicos estaduais em atividade, aposentados e pensionistas.

Além de manter os vencimentos rigorosamente em dia, o governo injetará na economia acreana, dentro de apenas uma semana, mais de R$ 536,1 milhões. Este montante contribui, significativamente, com o aquecimento do comércio local, principalmente durante as comemorações das festas de fim de ano.

Com pagamento do salário e décimo terceiro, governo injetará mais de R$ 536,1 milhões na economia acreana. Foto: arquivo/Secom

No dia 23 de dezembro, o governo depositará a segunda parcela do décimo terceiro salário aos ativos, inativos e pensionistas. O valor será creditado em conta a partir do dia 21 de dezembro, para os correntistas do Banco do Brasil.

Os proventos do último mês do ano seguirão dois cronogramas: os mais de 18,6 mil aposentados e pensionistas recebem no dia 27 de dezembro. Já os 37,3 mil servidores em atividade terão os salários pagos no dia 30, com crédito em conta no sábado, 28, para os correntistas do Banco do Brasil.

“Os servidores públicos são os grandes diamantes do Estado e merecem todo o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços que prestam à população do Acre. Com muito esforço e dedicação, o governo tem valorizado estes trabalhadores, não atrasando um dia sequer os salários e décimo terceiro do funcionalismo público”, destacou o governador Gladson Cameli.

Governador Gladson Cameli reconheceu o empenho e a dedicação dos trabalhadores do serviço público em prol da população. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Nos últimos anos, o governo assegurou importantes conquistas aos trabalhadores do serviço público. Entre os principais avanços está o Reajuste Geral Anual (RGA), de 20,32%. Dividido em quatro parcelas anuais, o Estado tem honrado os servidores com ganho real acima da inflação, garantindo a manutenção do poder de compra.

“A austeridade com as contas públicas é fundamental para que o governo proporcione não só a segurança necessária, mas também o planejamento financeiro dos servidores e o bem-estar de suas famílias”, afirmou Paulo Roberto Correia, secretário de Estado de Administração.

Para maiores informações sobre os vencimentos, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico: www.contracheque.ac.gov.br .

The post Governo anuncia pagamento de mais de R$ 536 milhões em salários de dezembro e segunda parcela do décimo terceiro dos servidores públicos do Estado appeared first on Noticias do Acre .