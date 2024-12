De "Quebra Nozes" a ópera nas Ruínas: final de semana terá muito Natal em Curitiba

Este final de semana (dias 6, 7 e 8) será uma boa oportunidade para aproveitar a maior programação de Natal gratuita do Brasil. Parte do calendário da Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – o Natal de Curitiba promete movimentar a economia e o setor do paranaense, com expectativa de receber mais de 300 mil turistas e gerar uma movimentação financeira superior a R$ 100 milhões.

Lançado no dia 22 de novembro, as programações acontecem diariamente até o dia 6 de janeiro em diversos pontos da cidade, e com atividades voltadas aos mais variados públicos.

Com início na sexta-feira (6) e término no domingo, as Ruínas de São Francisco, no centro histórico de Curitiba, recebem o Largo das Óperas, um evento que celebra a imigração italiana no Brasil com três óperas diferentes, sendo a apresentação “O Elixir do Amor” como a selecionada para este final de semana. A ópera também é uma boa oportunidade para apreciar mais da decoração natalina da cidade, uma vez que ao lado do palco está montada uma árvore de luz de 12 metros.

Focado nas crianças, no sábado (7) acontece a tradicional Carreata do Papai Noel dos Correios. A programação acontece pelas ruas, das 9h às 12h, com início na sede dos Correios na Rua João Negrão e término na Travessa Pinheiros. Com uma história de 35 anos de sucesso e tradição, a Campanha Papai Noel dos Correios é um dos maiores movimentos de solidariedade do Brasil, conectando milhares de pessoas.

Já o Teatro Guaíra recebe no sábado e domingo o espetáculo "Quebra Nozes" , uma releitura do clássico musical natalino. Com mais de 150 artistas, entre bailarinos, músicos e atores, a montagem é um verdadeiro presente para os amantes da cultura, reunindo todos os corpos artísticos da casa em uma produção grandiosa e cheia de emoção.

Também no sábado e domingo acontece mais uma edição mágica da Maria Fumaça “Rumo ao Natal”. Operada pela empresa ferroviária Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura, a programação natalina do trem iluminado passa por diversos bairros curitibanos e da Região Metropolitana com a presença do Papai Noel a bordo. A locomotiva fabricada em 1950 é a única em circulação na América do Sul.

Confira a programação completa para as atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais AQUI .

TURISMO DE NATAL– Além da decoração que toma conta de ruas, prédios, parques e praças, são mais de 180 apresentações artísticas. A expectativa é de que mais de 300 mil turistas passem pela Capital para acompanhar as festividades. As secretarias de Estado do Turismo, da Comunicação e o Viaje Paraná lançaram há alguns dias uma campanha publicitária nacional, elevando o nível da programação do Natal curitibano para todo o País.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o turismo nesta época do ano é responsável pela injeção de mais de R$ 100 milhões na economia da cidade, por meio de gastos com hospedagens, alimentação e afins.

“O Estado celebra essa imensa grade de programações natalinas, porque nosso objetivo dentro do turismo é, também, transformar o Paraná em um destino natalino consolidado. Curitiba é um exemplo neste sentido, porque a cada ano as programações atraem mais pessoas e movimentam ainda mais a economia do turismo”, disse o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

“Na sequência, nosso objetivo é motivar esses turistas a ficarem por mais tempo na cidade e em seus arredores, promovendo os diversos atrativos turísticos estaduais que se encontram próximos da capital. As praias, as cidades históricas do Litoral, as vinícolas da Região Metropolitana e os Campos Gerais são alguns exemplos de locais que os turistas que chegam para conhecer o natal de Curitiba certamente vão se interessar”, completou.

OUTRAS CIDADES – Além da Capital, diversos outros municípios terão programação de festas natalinas diversas ao longo do final de ano, com o apoio da Secretaria do Turismo: Maringá, Campo Mourão, Nova Santa Bárbara, Mirador, Mato Rico, Terra Rica, Capitão Leônidas Marques, Roncador, São Manoel do Paraná, Cruzeiro do Sul, Porto Amazonas, Pérola, Anahy, Tapejara, Floraí, Itambé, Cruzeiro do Oeste, Altamira do Paraná, Quatigá, Itaúna do Sul, Tomazina, Congoinhas, Santa Isabel do Avaí, além das festas de réveillon em Diamante do Norte, Marilena e Leópolis.