Estado vai iniciar projeto Turismo na Escola em cidades dos Campos Gerais em 2025

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), lançou nesta semana, em Ponta Grossa, o projeto Turismo na Escola nos Campos Gerais. Ele visa estimular a reflexão e valorização do turismo com alunos do ensino fundamental de escolas municipais. A iniciativa terá início no começo de 2025.

A ação é fruto de uma parceria do Estado com a Agência de Desenvolvimento Turístico dos Campos Gerais (Adetur) e outros onze municípios da região, que fazem parte do Programa de Regionalização do Turismo. São eles: Arapoti, Carambeí, Castro, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Sengés e Tibagi.

Por meio do projeto, os professores recebem uma qualificação da Setu para saber quais são os atrativos que podem ser explorados economicamente com o turismo e os benefícios dessas ações. Com isso, os docentes fazem trabalhos com os estudantes para que eles conheçam suas próprias regiões e atrativos turísticos e desenvolvam atividades práticas extracurriculares. A secretaria também elaborou uma cartilha que explica os benefícios da ação dentro dos municípios.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, disse que as ações ajudam na criação de um senso de pertencimento nas crianças e também na propagação do setor como um todo. “Além de estarmos contribuindo para que as crianças desenvolvam esse senso de pertencimento, tendo orgulho de seus municípios, regiões e do próprio estado, também estamos propagando a imagem do turismo às famílias, amigos e todo o circulo de convivência desses alunos”, afirmou.

“É importante despertar o interesse dos estudantes pelo turismo, trabalhando desde cedo com um tema importante e em alta, para que cada vez mais o Paraná seja protagonista de geração de emprego e renda por meio do setor. Certamente alguns do alunos impactados por esse projeto serão, no futuro, excelentes profissionais do turismo paranaense”, acrescentou.

A diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Setu, Tatiana Nasser, explica que o projeto faz parte das iniciativas de qualificação, uma das prioridades da secretaria. “A iniciativa prevê trabalhar com alunos do 4º ano do ensino fundamental, por meio de conteúdos programáticos que abordam o turismo em nível estadual, regional e municipal. A ideia é despertar nas crianças a importância do turismo, a valorização de seus atrativos locais e gerando uma reflexão da importância do setor”, disse.

CAMPOS GERAIS– Como forma de auxílio na inserção do projeto na região, foram produzidos novos materiais a serem trabalhados pelos professores dentro e fora das salas de aula. É o que explica a chefe do Núcleo Regional de Turismo da Secretaria, Luciane Rosas. “No Estado, já contamos com uma cartilha voltada para os professores, com conceitos do turismo, suas segmentações e atrativos. Aqui na região, produzimos novas publicações, sendo uma cartilha regional e onze municipais”, disse.

Na região, o projeto conta ainda com a parceria dos Núcleos de Educação. Os municípios dos Campos Gerais estão optando pela unidade curricular chamada “Turismo nas Escolas”, dentro do macrocampo Cultura, Artes e Educação Patrimonial, que atenderá as escolas municipais de ensino integral e nos 4º e 5º anos.

RELEVÂNCIA– O presidente da Adetur Campos Gerais, Guilherme Forbeck, afirma que a parceria entre o Estado e as Instâncias de Governança Regionais (IGRs) – responsáveis por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência – é um grande avanço no País. “Estamos realizando o projeto de forma inédita no Paraná e ouso dizer, no Brasil, de implementar o turismo nas escolas de forma regional. Por meio da valorização do patrimônio, vamos criar cidadãos mais conscientes. Como costumamos dizer: as pessoas cuidam daquilo que elas conhecem”, disse.

O prefeito do município de Palmeira, Sergio Belich, destacou a importância da atividade turística e do projeto para a integração e valorização do turismo pela população. “As comunidades devem participar deste momento importante que o Paraná atravessa, de crescimento do turismo, trazendo geração de renda, conhecimento para as crianças, e despertando o interesse pelo patrimônio”, destaca.

TURISMO NA ESCOLA– O projeto já vem sendo implantado no Estado de forma individualizada em alguns municípios desde 2023. A organização inclui capacitações de professores da rede municipal realizadas por equipes da Setu, que na sequência repassam os conhecimentos em salas de aula.

O Governo do Estado já capacitou mais de 240 professores e gestores municipais dentro do Projeto Turismo na Escola. Foram capacitados profissionais no Oeste do Estado (Palotina e Cascavel) e na Região Metropolitana de Curitiba (Quitandinha e Rio Negro), com ambas as regiões já desenvolvendo atividades.

Em 2023, 1.370 alunos de oito escolas da região Sudoeste participaram do Turismo na Escola, o que resultou na elaboração de 30 projetos desenvolvidos com a temática. Outros 430 estudantes de 13 escolas municipais e rurais municipais de Rio Negro conheceram pontos turísticos da cidade no primeiro semestre deste ano e fizeram maquetes que ficaram em exposição.