Paraná + Viagem: 660 pessoas já conheceram pontos turísticos do Estado pelo programa

O Paraná + Viagem, programa do Governo do Estado desenvolvido pela Secretaria do Turismo (Setu), beneficiou 660 pessoas de janeiro a novembro de 2024. São idosos, estudantes e outras pessoas que não têm condições financeiras para fazer turismo. Ao longo do mês de novembro, três novos grupos conheceram pontos turísticos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Litoral e de outros municípios. E na primeira semana de dezembro outros seis grupos vão embarcar no passeio.

Os grupos que viajaram em novembro partiram dos municípios de Mirador (Noroeste) e Quinta do Sol (Norte), ambas com destino ao Litoral do Paraná. Já um grupo de Santa Isabel do Ivaí, também na região Noroeste, visitou o Salto Bandeirantes, localizado em Santa Fé (Norte). Juntas, as viagens reuniram idosos e estudantes, somando 263 participantes. Confira as viagens anteriores clicando AQUI.

Márcio Nunes, secretário do Turismo do Paraná, afirma que o programa é uma referência ao unir o turismo com a responsabilidade social. “Além de fomentarmos o turismo interno, estamos também possibilitando a grupos, quem nem sempre tem essa chance, de participarem de viagens ao redor do Paraná, tendo sempre como foco o fortalecimento e divulgação dos atrativos, mas também com a inclusão dessas pessoas na cadeia produtiva do setor”, disse.

“O Paraná + Viagem foi criado para divulgar os potenciais turísticos do Paraná, junto aos próprios paranaenses. Isso impacta na geração de emprego e renda para quem vive do turismo, movimentando a cadeia produtiva do setor e incentivando a iniciativa privada e aos empreendedores para que qualifiquem seus serviços e profissionais”, complementou o secretário.

OPORTUNIDADE– A secretária de Assistência Social de Mirador, Andressa Patrícia Boni Travain, afirma que a viagem foi um sucesso. “Ver o sorriso no rosto de cada um foi gratificante, porque pudemos proporcionar uma grande experiência a quem nunca tinha viajado e não conhecia a praia. Isso oferece bem-estar não somente físico, mas também também mental. Foi uma experiência marcante e inesquecível”, disse.

Enercilia Vitorino participou do grupo de Santa Isabel do Ivaí–Santa Fé. “É a primeira vez que viajo dessa forma e aproveitei bastante”, disse. Do mesmo grupo, Cleide de Fátima Guandalim, reafirmou a importância da viagem para a terceira idade. “Em nome de todo o grupo, agradeço essa oportunidade. Não conhecíamos o município e o Salto Bandeirantes. Estamos muito felizes por essa oportunidade que foi dada à terceira idade”, disse.

PROGRAMADAS– Nesta primeira semana de dezembro, outras seis viagens estão marcadas, movimentando cerca de 290 turistas. Apenas nesta segunda feira (02) partem três grupos: de Guaporema (Noroeste) rumo a Curitiba; de Mariluz (Noroeste) rumo a Morretes e Antonina; e Brasilândia do Sul (Oeste) rumo a Guaratuba.

No dia 04 saem idosos do município de São Jorge do Patrocínio (Oeste), com destino a Curitiba, Morretes e Guaratuba. Enquanto estudantes de Brasilândia do Sul partem no dia 06 e idosos de Mirador no dia 08, ambos seguem rumo a Foz do Iguaçu, lar das Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita como principal atrativo turístico do Brasil e da América do Sul pela plataforma TripAdvisor.

MELHOR IDADE – Do total de viagens realizadas, algumas fazem parte do projeto Viaja +60, um braço do programa Paraná + Viagem, viabilizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). O foco é promover o turismo rodoviário acessível e enriquecedor para a população com mais de 60 anos, incentivando também o bem-estar, inclusão social e o desenvolvimento econômico das regiões paranaenses.

PROGRAMAS – O Paraná + Viagem integra um pacote de três programas aprovados por lei, junto com o Paraná + Infra e o Paraná + Eventos. As três leis foram propostas pelo Executivo, aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 30 de novembro de 2023.

O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor. Os principais objetivos incluem a consolidação de áreas e rotas turísticas, revitalização de espaços e aumento da capacidade de atendimento ao fluxo de visitantes. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.