Destino global: Foz do Iguaçu terá dezembro e janeiro de hotéis e comércio cheios

A menos de um mês para o fim de 2024, comércios, atrativos turísticos e a rede hoteleira de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, preparam-se para atender a demanda, que costuma aumentar nessa época do ano. A expectativa é de ocupação superior a 90% na rede hoteleira, enquanto que o comércio espera vendas 10% maiores em relação a 2023, seguindo os bons índices registrados durante o ano, que não teve “baixa temporada”.

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu (SindHotéis) está otimista com o final de 2024. “Hoje Foz do Iguaçu não deve em nada em relação a outros destinos”, afirma o presidente do sindicato, Camilo Rorato. A cidade conta com 150 hotéis, sendo nove deles de cinco estrelas, de padrão mais elevado, e cerca de 30 mil leitos.

Apesar de poucos feriados, 2024 foi positivo para o setor, que teve uma taxa de ocupação média de 64%. No feriado prolongado de Proclamação da República, em novembro, por exemplo, a ocupação foi de 92%. “A expectativa para esse final de ano é muito boa, porque o destino Foz do Iguaçu está consolidado nas datas de Natal e Réveillon. A hotelaria nesse ponto está muito feliz e esperamos ver isso se repetindo no próximo ano”, diz.

Outra característica é o perfil do turista que visita Foz do Iguaçu. “O que mais ocupa os hotéis é o turista regional, de até 800 quilômetros de distância. Você pega o Brasil, uma parte da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Está havendo uma mudança de mentalidade, em que as pessoas estão vendo que não adianta você guardar dinheiro sem poder usufruir dele, mas sim viajar e curtir a vida”, complementa Rorato.

Além do turismo de lazer, o de negócios também ajuda a movimentar a cidade. Foram emitidos, de janeiro a outubro deste ano, cerca de 400 alvarás para realização de eventos. São feiras e exposições como a 2ª edição do Foz Internacional Boat Show, que se encerrou no último domingo (1º), com expectativa de movimentação superior a R$ 30 milhões, valor alcançado na 1ª edição.

"Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, por isso a importância de sempre fomentar as atividades que acontecem no município, um dos principais portões de entrada de viajantes estrangeiros no Paraná. A terra das Cataratas do Iguaçu é um grande case de sucesso, porque o turismo é uma história bem contada, um serviço bem prestado, grande plano de marketing, mídia, divulgação e estrutura”, afirma o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná (órgão de promoção comercial do setor no Estado), ressalta a importância que o fluxo turístico de Foz do Iguaçu tem ao setor estadual. "Enquanto órgão de promoção, estamos sempre atentos aos destinos já consolidados no Estado, e também aos lugares com potencial a ser desenvolvido. Foz do Iguaçu retrata muito bem o nível do turismo paranaense, com estrutura qualificada, ações importantes sendo desenvolvidas e mercado engajado", afirma.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Turismo, Foz do Iguaçu recebeu mais de 2 milhões de viajantes em 2024, sendo 1,5 milhão por via aérea, com uma média de 38 voos diários, e outros 647 mil por via terrestre, com 135 ônibus chegando à rodoviária da cidade todos os dias. Esses números, no entanto, não englobam os viajantes que chegam de transporte próprio, por exemplo, e tendem a ser maiores.

Tudo isso ajuda a movimentar um dos principais setores da economia da cidade: o turismo. Parque Nacional do Iguaçu, Parque das Aves, Itaipu Binacional, Marco das Três Fronteiras, Roda Gigante e Museu de Cera são só alguns dos atrativos disponíveis para quem deseja desfrutar das atrativos de Foz do Iguaçu. E logo a cidade também vai contar com o Museu Internacional de Arte , uma parceria entre o Governo do Estado e o Centre Pompidou, da França.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU– O Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, já recebeu em 2024 mais de 1,5 milhão de turistas, com os picos registrados em janeiro e julho, acima de 200 mil em cada mês.

O diretor técnico da concessionária Urbia + Cataratas, Marcelo Skaf, projeta bons números para o final do ano. “Novembro foi um mês incrivelmente bom, devendo fechar como o melhor novembro da história. Isso faz com que a gente deva atingir 1,95 milhão de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, um número excelente. Apenas um ano anterior à pandemia teve fluxo superior a 2 milhões, então consideramos essa visitação muito boa”, ressalta.

“A expectativa é muito grande entre dezembro e fevereiro. O número de leitos na cidade, as reservas de hotel, as passagens aéreas emitidas, tudo isso tem mostrado um indicativo muito positivo em relação à visitação. Além disso, temos obrigações contratuais de revitalização do parque, então investiremos, dentro de dois anos, cerca de R$ 550 milhões”, acrescenta.

Morador de Londrina, no Norte do Estado, o operador de impressoras Edson de Souza, de 49 anos, veio com a esposa e os dois filhos para conhecer as Cataratas do Iguaçu e outros atrativos da cidade. “É a primeira vez que passamos as férias aqui e para nós está sendo um privilégio, uma alegria imensa. Já fomos à Roda Gigante, à Itaipu e agora aqui nas Cataratas. É tudo maravilhoso”, comenta Souza. “O que nos motivou a vir são as belezas, a natureza, então queremos aproveitar o máximo possível”, termina.