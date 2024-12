Parte do calendário do Estado, Festival Porco Moura atrai estrangeiros em Foz

Acontece neste sábado e domingo (30 e 1º) o Festival Porco Moura, evento ligado ao segmento de turismo gastronômico, em Foz do Iguaçu, região Oeste paranaense. Segundo os organizadores, a expectativa é atrair mais de 4 mil pessoas – incluindo visitantes paraguaios e argentinos. O evento integra o calendário da Secretaria de Estado do Turismo e do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor.

O porco moura é uma raça suína histórica trazida ao Brasil durante o Período Colonial. Ela se destaca por sua carne marmorizada, suculenta, sabor marcante e qualidade superior. O prato tem sido cada vez mais valorizado por chefes de cozinha e charcuteiros – amantes e profissionais do preparo de carnes, que reconhecem o diferencial desse produto na gastronomia.

O Paraná é um dos poucos estados no Brasil que fazem a criação e preparo da raça suína, captando muitos turistas e amantes da culinária.

"Temos um potencial sensacional na gastronomia, e o Festival Porco Moura é um exemplo disso, atraindo visitantes até internacionais, que buscam conhecer mais dessa culinária. Quando um viajante chega ao Estado, ele também busca experimentar mais de nossas outras opções culinárias e entrar em contato com a nossa cultura", disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo do Paraná.

“Para além das especialidades e da boa refeição, se o atendimento não é bem prestado, o turista não sente interesse em visitar mais do Paraná. Por isso, a qualificação do setor é importante, porque turismo está diretamente ligado com uma boa prestação de serviços”, completou.

VARIEDADE– No espaço Black Bill Smokehouse, onde ocorre o evento, o público encontrará 10 estações com as mais variadas apresentações do prato, além de opções que incluem open food e open bar de chopp, gin, cachaças, licores, vinhos e bebidas não alcoólicas.

Joel Camargo, organizador do evento, explica a importância da programação para o município e o Estado. "Esse evento tem uma grande relevância para Foz do Iguaçu e para o turismo do Paraná, porque o Porco Moura é uma espécie suína que não é encontrada em qualquer lugar. Termos aqui um evento como esse acaba atraindo muitas pessoas do Brasil e inclusive de fora, graças à Tríplice Fronteira. Agradecemos ao Governo do Estado pelo apoio e por entender a importância que o turismo gastronômico tem na vida das pessoas e das empresas paranaenses", disse.

CALENDÁRIO DO TURISMO – O Porco Moura faz parte de um pacote de outros cinco eventos com apoio do Turismo do Estado que acontecem neste final de novembro em Foz do Iguaçu, com destaque também à Foz Internacional Boat Show . Juntos, os eventos devem atrair mais de 30 mil turistas ao longo das programações – conforme dados dos organizadores – movimentando a economia local.

Fatima Karvat, proprietária do restaurante Gran Vialli, serve durante a semana comida caseira aos moradores da cidade. Ela relata ter sentido um aumento na clientela graças ao combo de eventos turísticos promovidos no município.

"Para nós essas programações são muito boas, porque geram uma movimentação grande na cidade e, consequentemente, nos restaurantes, hotéis e outros empreendimentos. Com as programações aquecendo a cidade, estamos recebendo muitos viajantes, mesmo o restaurante estando fora da rota turística. Também estamos recebendo convites para servir almoços, marmitas e outros serviços nesses eventos", relatou.