Reuniões e visitas técnicas em Foz do Iguaçu fortalecem turismo religioso no Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná, participou ao longo dessa semana de uma série de reuniões, encontros e visitas técnicas a locais ligados à fé em Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense. A programação teve como objetivo apresentar os resultados das iniciativas do grupo de trabalho e do Estado no segmento ao longo de 2024.

O 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que acontece no município da Tríplice Fronteira em 2025, também foi foco das conversas.

Este tipo de encontro promove, ainda, a aproximação da iniciativa estadual de entidades religiosas diversas para que o integrem e conheçam um pouco mais sobre o turismo.

Os destaques apresentados incluíram o crescimento do grupo com novos colaboradores e instituições, os resultados do 6º Fórum de Turismo Religioso do Paraná, os avanços em marketing e comunicação, a ampliação de rotas e caminhos religiosos no Estado, além da realização de simpósios e participação em eventos religiosos.

Participaram representantes de instituições como Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Marco das Três Fronteiras, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, Loumar Turismo e Fundo Iguassu.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, afirma que o segmento religioso é um dos mais buscados por turistas no Paraná, por isso a importância das reuniões e trabalhos do GT. “O segmento religioso envolve muitas pessoas e aquece a economia de diversas regiões do Estado, pois temos uma abundância de santuários, museus, eventos e atividades relacionadas à fé”, disse.

“Nós, enquanto Estado, estamos com os olhos voltados para esse segmento, que, além da importância religiosa, também movimenta a cadeia produtiva do turismo, com geração de empregos, renda e fomentando o setor como um todo”, completou Nunes.

Segundo Eliseu Rocha, coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná, a escolha de Foz do Iguaçu para sediar o 7º Fórum fortalece a dimensão internacional do evento devido à localização estratégica na Tríplice Fronteira.

“Com os parceiros, discutimos aquilo com que cada um pode colaborar para que este seja o maior Fórum realizado até agora, que inclusive já está tomando a proporção de um evento internacional de turismo religioso devido à localização aqui da Tríplice Fronteira. Muitas ações serão voltadas à população e aos envolvidos com o turismo religioso do Paraná”, afirmou.

VISITAS TÉCNICAS – Na quarta-feira (27), foi realizada uma visita técnica com os parceiros locais para conhecer os espaços que sediarão o Fórum em 2025. A programação incluiu um roteiro que passou pela Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, Mesquita Omar Ibn Al-Khatab, Praça da Paz, Centro de Convenções e o Marco das Três Fronteiras.

“Tivemos nossas visitas técnicas aos locais que vão abrigar o evento ou que possuem relevância para o Fórum, como, por exemplo, a própria Mesquita de Foz do Iguaçu. Visitamos, analisamos a localização e discutimos o que pode ser feito e proposto dentro da Mesquita”, explicou o coordenador do GT.

“Também fizemos visitas à Catedral, a alguns atrativos religiosos e a outros atrativos turísticos, como o Marco das Três Fronteiras, que tem um apelo grande para o turismo religioso, especialmente em relação às reduções jesuíticas.”

Os encontros e visitas técnicas também ressaltaram a chegada de novas instituições religiosas, que devem contribuir com as iniciativas do Grupo de Trabalho: o Santuário da fé espírita Reino de Baluae, Diocese de Foz do Iguaçu, Associação Cultural e Turística da Catedral - ACTC, terreiro de Candomblé Ilê Asé Oju Ogún Fúnmilaiyó, Instituição religiosa de matriz africana Ile Asse Ossufan e Instituição de matriz africana Ilê Asè Oxalufã.

7° FÓRUM – O trabalho do GT segue focado nos preparativos para o 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que, em abril de 2025, promete ser um evento transformador para o turismo deste segmento no Estado. O evento tem como objetivo fortalecer o turismo religioso, unindo diversas culturas e religiões com ênfase na fé e desenvolvimento local. Sua programação será voltada tanto para os profissionais do setor quanto para o público.