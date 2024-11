Estande promove turismo do Paraná na Foz Internacional Boat Show

A Secretaria do Turismo (Setu) e o Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do setor no Estado - inauguraram nesta sexta-feira (29) um estande na Foz Internacional Boat Show, evento ligado ao segmento de Turismo Náutico e de Pesca, em Foz do Iguaçu, no Oeste. Prevista para quinta-feira (28), a abertura dos estandes da feira foi reprogramada por causa das condições climáticas no local.

No espaço de 74 metros quadrados estão dispostos cerca de 20 expositores de produtos e serviços ligados ao setor paranaense. Eles são dos ramos de bebidas, alimentos, hotelaria, agências de viagens, produção artesanal e receptivo turístico. No espaço também ocorrem ativações e iniciativas de promoção do turismo estadual.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, ressaltou a importância de chamar o empresariado ao evento. "O Turismo acontece graças à iniciativa privada, enquanto o Estado tem o papel e função de organizar demais questões. Não existe Turismo sem a iniciativa privada", disse. "É muito importante estar próximo dessa categoria e a Secretaria do Turismo entende isso. Sempre abrimos esse espaço, esse convite, para que os empreendedores estejam conosco, divulgando seus produtos, serviços e promovendo o turismo do Paraná como um todo", completou.

Andressa Szekut, diretora de Promoção, Inovação e Inteligência da Setu, afirma que a presença do Estado na Boat Show consagra o Paraná como protagonista. "Temos muitos potenciais no Turismo Náutico e de Pesca dentro do Estado e todos estão sendo divulgados aqui, com folders, vídeos e pelos próprio expositores", disse. "Essa feira é bem consolidada no segmento náutico, atraindo pessoas de todo o País e até de fora. Por isso a nossa presença em peso, para mostrar o que temos de melhor em todos os aspectos do setor", complementou.

EXPOSITORES -Ronnye Tambani, gestor de relações comerciais da Ody Park, resort no município de Iguaraçu, região de Maringá, explicou porque sempre busca participar de eventos ao lado do Turismo do Estado.

"Estamos muito empolgados com a participação neste evento, porque conseguimos fazer um grande networking. Tem feiras que eu tenho contatos no meu ramo e faz total sentido a participação, e é nessa troca de experiências e parcerias que conseguimos fechar negócio, como no caso da Boat Show. Sempre estou atento para participar de eventos ao lado do Governo do Estado", disse

Natanael Bonicontro, da empresa Cachaça Companheira, de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, ressalta que o Estado sempre está atento à divulgação dos produtos típicos estaduais. "O Turismo acontece também com a exposição, venda e degustação de produtos típicos. Jandaia do Sul é a capital da cachaça, por isso estar aqui é muito importante para a minha empresa. Agradeço muito a Secretaria do Turismo por mais essa oportunidade de promover os meus negócios e a fama da Cachaça de Jandaia do Sul aos turistas", ressalta.

NOVOS MAPAS -Durante o evento também foi lançado o novo mapa do Turismo Náutico & Pesca paranaense . Com base em levantamentos e curadorias da equipe de segmentação turística do Viaje Paraná, o material físico e digital conta com todos os locais que oferecem atrativos e serviços ligados ao recorte.

Estão presentes no mapa opções como passeios de barco, pesca esportiva, marinas, esporte e recreação, trilhas aquáticas, cruzeiros, além das praias, tanto de água doce quanto salgada.

BOAT SHOW -A feira teve início nesta quinta-feira (28), reunindo autoridades e amantes do setor de embarcações, consolidando o Paraná como um dos principais destinos náuticos do Brasil. O objetivo da organização é superar a marca de R$ 30 milhões em negócios.

A abertura também foi marcada pela chegada de mais de 160 jetskis que realizaram uma expedição de Rosana, no Interior de São Paulo, até Foz do Iguaçu. Saiba mais clicando AQUI.