Jetskis descem o Rio Paraná com destino à Internacional Boat Show de Foz do Iguaçu

Um grupo com mais de 160 motos aquáticas partiu nesta quarta-feira (27) de Rosana (SP) com destino à Internacional Boat Show, evento ligado ao turismo náutico, que acontece em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. No total, a expedição vai navegar 411 quilômetros pelas águas do Rio Paraná, parando em municípios com prainhas de água doce, como Porto Rico e Porto Camargo. A expedição termina nesta quinta-feira (28), quando chega ao Lago de Itaipu, palco do evento.

Até Guaíra, onde o grupo vai pernoitar nesta quarta-feira, serão 231 quilômetros percorridos pelo rio. Os jetskis seguem nesta quinta por mais 180 quilômetros até o Lago de Itaipu.

Organizada pela empresa MSJet - especializada em navegação e passeios náuticos -, a iniciativa conta com apoio da Itaipu Binacional e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu). A expedição conta com participantes parananeses, paulistas, sul-mato-grossenses e de pelo menos outros 6 estados.

Marcio Nunes, secretário estadual do Turismo, participa presencialmente da expedição e afirma que essa é uma grande chance de mostrar o potencial paranaense no segmento.

"Estamos participando com o grupo e já passamos por diversas prainhas de água doce do Noroeste e Oeste, com destino à Boat Show, mostrando todo o potencial do Estado no segmento. Essa é a primeira grande expedição, mas certamente devem nascer e acontecer outras, consolidando uma grande rota de turismo náutico aqui no Paraná", disse.

EXPECTATIVA -Os participantes exaltaram nesta quarta-feira as belezas naturais do Paraná e contaram suas expectativas com a continuidade da expedição. "Sou de São Paulo e estou navegando pela primeira vez no Paraná. Estou encantado com a beleza do lugar e com a recepção que tive aqui no estado", disse Fábio Bastos, participante vindo de Campinas (SP). Alessandro Schuster, de Ponta Porã (MS), comenta sobre o primeiro dia de viagem. "Estou realizando um sonho com essa expedição. Está tudo ocorrendo bem e estou muito feliz com o que tenho visto", afirmou.

Thiago Texeira, também de Campinas (SP) explica o sentimento de participação da iniciativa. "Eu e minha esposa viajamos quase 800 quilômetros só para termos essa experiência única de navegar no Rio Paraná. Estamos ansiosos para visitar esse megaevento em Foz do Iguaçu", vibrou.

EVENTO -A Foz Internacional Boat Show começa às 15h de quinta-feira e segue até o dia 1° de dezembro, no Iate Clube do Lago de Itaipu, com expectativa de receber mais de 6 mil visitantes durante a programação.

A primeira edição do Foz Internacional Boat Show, em 2023, superou a expectativa de expositores e gerou cerca de R$ 30 milhões em negócios, impactando diretamente a geração de empregos do setor náutico.

Foram mais de 30 marcas expositoras e, além de barcos dos principais estaleiros brasileiros, de 19 a 42 pés, o público conheceu as novidades em acessórios ligados à náutica, caminhonetes, helicópteros, experiências aquáticas e até barcos em forma de carro esportivo.