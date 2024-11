Sefaz do Acre participa de reunião da Comissão de Gestão Fazendária

A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) participa da 62ª Reunião da Comissão de Gestão Fazendária (Cogef), em Teresina (PI). O evento, que teve início nesta quarta-feira, 27, e estende-se até a sexta-feira, 29, reúne gestores fazendários de todo o país para debater temas estratégicos e fortalecer a administração tributária e financeira nos estados.

Durante o evento serão discutidos temas importantes sobre administração tributária e financeira, promovendo uma troca de experiências entre as fazendas públicas. É também uma oportunidade para os participantes colaborarem na busca por soluções e avanços para fortalecer a gestão fiscal.

Servidores representam a Sefaz durante os 3 dias de evento. Foto: cedida

O evento tem como missão promover e articular soluções de cooperação e integração entre as secretarias, além de discutir temas como uso da inteligência artificial (IA) para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, modernização da gestão tributária, governança de dados, administração tributária do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e avanços na análise de dados aplicados à gestão fiscal. O encontro também promove painéis temáticos e debates com grupos de trabalho especializados.

“Este é um fórum de grande importância para nós, pois aborda temas diversos, desde inovações tecnológicas até o compartilhamento de boas práticas entre as secretarias de Fazenda de todo o Brasil. Essa troca nos ajuda a enfrentar desafios estratégicos, como a reforma tributária”, destacou Adriano Magalhães, chefe do Departamento de Governança Estratégica (Degove) e auditor fiscal da Receita Estadual.

A Cogef é um grupo criado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para promover e articular ações de cooperação entre os fiscos estaduais, compreendendo o compartilhamento de soluções e produtos, intercâmbio de experiências e gestão do conhecimento.

A Sefaz está representada no encontro por representantes do Departamento de Governança Estratégica (Degove), Departamento de Tecnologia da Informação (Deti), Departamento de Sistemas Tributários Informatizados (Destrin) e Divisão de Combustíveis, Biocombustíveis e Lubrificantes (Dicomb).

