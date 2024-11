Decreto que institui Rota dos Caminhos do Peabiru fortalece potencial turístico da trilha

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta nesta terça-feira (26) um decreto que instituiu o “ Programa Rota Turística do Caminho de Peabiru ”, que tem como objetivo implementar e manter essa rede de trilhas ancestrais que atravessa o Paraná, de Paranaguá a Foz do Iguaçu, e chega ao Peru. O decreto 8.025 visa a promoção da Rota com o objetivo de estruturar e fomentar o turismo sustentável, fortalecer corredores ecológicos, a herança cultural e a promoção do bem-estar, por meio da implementação de trilhas de longo curso.

A rota foi usada por diversos povos indígenas, como os Guarani, Kaingang, Xetá e, depois, por exploradores europeus, jesuítas e incas. Os caminhos serviam tanto à comunicação e comércio entre aldeias quanto para fins religiosos, visto que para algumas dessas culturas a rota representaria o traçado do percurso do Sol na Terra, seguindo a orientação da Via Láctea.

Entre os objetivos específicos do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru estão estabelecer uma rede integrada de municípios para fortalecer o turismo, consolidando as Trilhas de Longo Curso; fomentar o turismo nas comunidades, promovendo o desenvolvimento sustentável, criando oportunidades de trabalho e renda, e melhorar a conexão entre áreas naturais protegidas e os corredores ecológicos na conservação da biodiversidade.

O decreto estabelece que a Secretaria de Estado do Turismo (Setu) vai coordenar a execução do programa de forma a viabilizar os objetivos determinados e promover a integração e alinhamento junto aos municípios paranaenses – 84 deles integrantes da iniciativa –, Instâncias de Governanças Regional (IGRs), comunidades e entidades com atribuições afins.

De acordo com o secretário do Turismo, Márcio Nunes, o decreto é um grande passo para o Estado estruturar essas trilhas como um poderoso atrativo turístico do Paraná. “A Rota Transcontinental Caminhos de Peabiru já é considerada por lei um Patrimônio de Natureza Cultural Imaterial Paranaense, e tem todos os atributos para ser uma rota turística que atraia visitantes do Brasil e do Mundo, mesclando ecoturismo e história”, afirma.

A Setu também será responsável por elaborar o Manual Operativo, estabelecendo diretrizes e procedimentos administrativos para a adesão dos municípios ao programa – também poderão ser incluídas outras cidades caso atendam a critérios de conexão territorial e de existência de vestígios da rota no território municipal – e IGRs, visando atingir os objetivos do decreto.

Este manual vai orientar a implementação das trilhas de longo curso em cada um dos trechos, definindo a responsabilidade de cada entidade nesse fomento do turismo com base local.

COOPERAÇÃO- Segundo o decreto, a SETU e a Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) poderão firmar um termo de cooperação com vista ao financiamento de projetos e outras medidas necessárias à implementação da rota turística, que dará vazão a esse esforço do Governo do Estado em recuperar a história.

“O Paraná fez a escolha de contar sua história pelos Caminhos do Peabiru e esse decreto vai possibilitar receber recursos para sinalizar, criar infraestrutura e permitir que o cidadão e o turista possam encontrar nossa ancestralidade, que isso possa ser contado às futuras gerações e que possamos construir ações turísticas que gerem emprego e renda para a população”, diz o secretário do Planejamento, Guto Silva.

PATRIMÔNIO IMATERIAL- A coordenadora de Gestão e Sustentabilidade na Setu, Anna Vargas de Faria, explica que este projeto está sendo construído pelas pastas de Turismo e Planejamento, em conjunto com a Rede Paranaense de Trilhas, e que o decreto dá continuidade a um trabalho que teve início com a Lei 21.046/2022, o qual reconheceu os caminhos como patrimônio imaterial do Estado.

“Este projeto é de médio prazo e visa estabelecer uma rede integrada de trilhas entre os municípios que compõem esses caminhos, patrimônio não só do Paraná, mas do Brasil e de seus povos originários. A ideia é desenvolver o turismo sustentável, o etnoturismo, ecoturismo e turismo rural, por meio da implementação dessa trilha nacional de longo curso, fazendo dessa trilha um novo produto turístico do Estado, capaz de mobilizar a atração de investimento, gerar trabalho e renda, promover o fortalecimento de corredores ecológicos e a saúde e bem-estar”, diz.

A coordenadora ressalta que a primeira etapa do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru ocorrerá em janeiro e será o encontro de sensibilização “Qualifica Setu", com o objetivo de sensibilizar e mobilizar gestores municipais e Instâncias de Governança Regional (IGRs) para a adesão ao programa.

“Todos os municípios e IGRs serão contatados pela nossa equipe para iniciarem seu processo de adesão ao programa passando primeiro pela etapa de sensibilização, que visa garantir que todos os envolvidos compreendam seus papeis, além de esclarecer as dúvidas iniciais sobre o processo de mapeamento e implementação da Trilha de Longo Curso”, complementa.