Foz do Iguaçu recebe seis eventos turísticos na última semana de novembro

A última semana do mês de novembro promete muita agitação e grande fluxo de visitantes em Foz do Iguaçu, na região Oeste. O lar das Cataratas do Iguaçu - uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleito como principal destino turístico do Brasil e América do Sul pela TripAdvisor - recebe seis eventos ligados a diferentes recortes do turismo. Parte do calendário da Secretaria Estadual do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná, as programações devem atrair mais de 30 mil pessoas, conforme dados dos organizadores.

Segundo Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo, a movimentação é benéfica ao setor e consagra o turismo de negócios e eventos no Estado. "Foz do Iguaçu já recebe normalmente muitos turistas e visitantes, por conta de sua estrutura e atrativos únicos, como as Cataratas do Iguaçu. Ao fomentarmos a realização de mais programações, estamos apenas aproveitando o potencial que o município tem em diferentes recortes", disse o secretário.

"Acontecem programações para todos os gostos, como gastronômicas, de natureza, de negócios e náutica. Todas ressaltando o potencial do município e do Paraná na recepção de turistas e na promoção de eventos do setor, responsável por gerar emprego, renda e qualidade de vida às pessoas", acrescentou.

BOAT SHOW– A segunda edição da Foz Internacional Boat Show, grande evento ligado ao segmento de turismo náutico, acontece entre os dias 28 de novembro a 1º de dezembro.

Com expectativa de atrair mais de 6 mil visitantes, o evento também espera superar os número de sua primeira edição, que gerou cerca de R$ 30 milhões em negócios movimentados, impactando diretamente a geração de empregos do setor.

Para acompanhar o evento, mais de 200 motos aquáticas partem na quarta-feira (27) do interior de São Paulo e descem o Rio Paraná rumo a Foz do Iguaçu para acompanhar a Boat Show. Saiba mais AQUI .

GASTRONOMIA – Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Oeste), o Festival Circuito Gastronômico das Cataratas tem como objetivo celebrar e divulgar a rica gastronomia da região Oeste do Paraná. A primeira fase do festival foi realizada entre os dias 4 e 17 de novembro, nos restaurantes e bares associados, e a segunda etapa acontece de 27 a 30 de novembro no Itaipu ParqueTec, simultâneo ao Festival Iguassu Inova. A proposta é integrar gastronomia, cultura e inovação em um único ambiente durante quatro dias intensos de atividades, exaltando também as Cataratas do Iguaçu.

O Festival Porco Moura movimenta a cena gastronômica regional, exaltando a carne suína. O evento personalizado acontece nos dias 29 e 30 de novembro, no Black Bill Smoke House. O público vai encontrar 10 estações com as mais variadas apresentações do prato. O porco moura é uma raça suína histórica trazida ao Brasil durante o Período Colonial. Ele se destaca por sua carne marmorizada, suculenta, sabor marcante e qualidade superior. O prato tem sido cada vez mais valorizado por chefes de cozinha e charcuteiros – amantes e profissionais do preparo de carnes, que reconhecem o diferencial desse produto na gastronomia.

SUMMIT E OUTROS – Também na Itaipu ParqTec, de 27 a 29, acontece Summittour 5.0, um seminário sobre inovação e sustentabilidade dentro do Turismo. Reunindo entusiastas, empresas e estudantes do ramo, o evento vai apresentar mais sobre as tendências e o futuro do setor. Por meio de painéis e espaços para apresentações e rodas de conversa, o público também poderá participar de visitas técnicas em pontos turísticos emblemáticos do município.

Com apoio do órgão de promoção comercial do turismo no Estado, a reunião do CNCG (Conselho Nacional de Comandantes-Gerais da Polícia Militar) acontece de 26 a 28, enquanto a Conferência Mundial e Nacional dos Maçons Regulares vai de 29 deste mês a 1º de dezembro. Ambas as programações atraem membros de todo o Brasil a Foz do Iguaçu e acontecem no Hotel Recanto das Águas.

Para o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, a atuação nestes eventos representa a oportunidade de divulgar para públicos seletos os produtos e atrativos turísticos paranaenses. "No evento dos maçons, teremos grão-mestres dos principais destinos do mundo, um nicho espetacular e muito interessante. Com a presença dos comandantes das polícias militares de 26 estados da federação e do Distrito Federal, o Paraná viverá experiências interesses nos debates de novo momento para os comandos militares. Teremos um estande para ampliar a divulgação do Estado para todas as regiões do país”, acentuou.