Governo do Paraná divulga mapas com atrativos sobre turismo náutico e ecoturismo

O Governo do Estado lançou dois novos mapas ilustrados ressaltando os potenciais paranaenses nos segmentos de Ecoturismo/Turismo de Aventura e do Turismo Náutico & Pesca. Iniciativa da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor, os novos materiais serão divulgados e distribuídos em eventos estaduais, feiras nacionais e congressos fora do País ligados a ambos os segmentos, ajudando na promoção e consolidação do turismo do Paraná.

Os destinos que constam nos mapas foram selecionados a partir de uma curadoria da Diretoria de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, que conta com departamentos focados em recortes específicos do setor. Confira os novos materiais do Turismo do Paraná AQUI .

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, os materiais destacam o alcance do Paraná em destinos e atrativos. “Certamente esses mapas serão referência na orientação de turistas e viajantes, que podem procurar de maneira mais fácil por atividades de seus segmentos preferidos através do guia”, disse.

“O Paraná é rico em opções, por isso a importância de mostrarmos como as regiões estão recheadas de atrativos e atividades, fomentando cada vez mais o setor, que gera emprego, renda e qualidade de vida às pessoas”, completou.

A iniciativa faz parte das estratégias de promoção do setor estadual, conforme explica Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná. “Desejamos com os novos mapas, tanto físicos quanto digitais, municiar os paranaenses e turistas com as informações de atrativos qualificados e potenciais paranaenses, mostrando o melhor do Paraná nos segmentos”, disse. “Os mapas foram elaborados pela nossa equipe de segmentação turística, fruto de muitas pesquisas, levantamentos e curadorias, colocando todas as informações à disposição dos turistas”.

ECOTURISMO E AVENTURA– O mapa dedicado ao Ecoturismo e Aventura destaca em detalhes os municípios em que é possível encontrar atividades verticais (rapel, tirolesa e arvorismo), trilhas (terrestres, aquáticas e montanhismo), observação de pássaros, aventura no ar (balonismo, asa delta, parapente e paratrike), Geoturismo (Espeleoturismo e Arqueologia), Unidades de Conservação e outros.

Há trilhas e trilhas aquáticas, por exemplo, em Paranaguá, Quatro Barras, Tunas do Paraná, Fernandes Pinheiro, Turvo, Fênix, Peabiru, Alto Paraíso, entre outros. É possível realizar mergulho em Icaraíma, Ribeirão Claro e Porto Rico. Balonismo, por outro lado, pode ser encontrado com regularidade em Morretes, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Prudentópolis.

Petterson Gherlandi, chefe do Departamento de Ecoturismo e Aventura do Viaje Paraná, comenta sobre o novo material. “Esse material segmentado não era produzido desde 2008, ou seja, é uma novidade relevante. É a primeira vez que fizemos um material com foco no destino, facilitando a distribuição e localização dos turistas, que muitas vezes querem informações relacionadas a um município em específico. Apresentar atividades segmentadas de um destino, além de servir como divulgação aos público, nos ajuda também a mapear e levantar o que temos e quais os nossos potenciais dentro do Estado”, explicou.

NÁUTICO E PESCA– Já o mapa de Turismo Náutico & Pesca realça o potencial de mar e dos rios paranaenses, destacando os portos, marinas e praias (de água salgada e doce), atividades de recreação e esportes aquáticos, trilhas aquáticas; passeios de barco e motos aquáticas; parada de navios de cruzeiro; e áreas de pesca recreativa e esportiva em diferentes regiões do Paraná.

Os destaques de pesca esportiva ficam nas regiões de Itambaracá, Sertaneja, Primeiro de Maio, Diamante do Norte, Nova Prata do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu e Borrazópolis, entre outros. Os passeios de barco estão espalhados por Pato Bragado, Santa Helena, Missal, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Alto Paraíso, Altônia, Guaíra, entre outros.

“É uma sensação de dever cumprido ter o Mapa Náutico do Paraná atualizado e detalhado, pois já recebíamos esta demanda do público há algum tempo, principalmente nos Boat Shows e no Verão Maior. Há um grande público consumidor de náutica no Paraná e a nossa expectativa com este material é poder oferecer uma experiência mais completa para todos”, disse Rodrigo Neratika, chefe do Departamento de Turismo Náutico e de Pesca do órgão de promoção.