Gol anuncia novo voo direto entre Curitiba e Maringá a partir de dezembro

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira (22), em parceria com o Governo do Paraná, o lançamento de uma nova rota direta entre Curitiba e Maringá, no Noroeste do Estado. A partir de 21 de dezembro, a companhia vai oferecer voos semanais entre as duas cidades aos sábados, e a partir de 3 de fevereiro o serviço será ampliado com três voos por semana.

A ligação direta entre a Capital e Maringá, que é a terceira maior cidade do Paraná, é importante por fomentar o turismo regional e ajudar no desenvolvimento de negócios no Estado, impulsionando a economia local.

“Uma nova rota como esta consolida pilares econômicos muito importantes, tanto com turismo de negócios, quanto pelas viagens a lazer, e movimenta uma cadeia complexa de hotéis, restaurantes e serviços em geral. Na ponta, isso tem como resultado geração de empregos e aumento na renda dos paranaenses”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

"Estamos falando da possibilidade de mais negócios e mais possibilidades para os empresários investirem e expandirem suas empresas no Estado", complementou Eduardo Bekin, diretor-presidente da Invest Paraná, agência de promoção de investimentos do Estado.

Entre dezembro e fevereiro, o voo semanal entre Curitiba e Maringá vai partir aos sábados às 22h do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com chegada às 23h05 no Aeroporto Internacional de Maringá. No retorno, o decolará de Maringá às 23h45, com pouso em Curitiba às 00h40.

A partir de fevereiro, os voos partirão às quintas, sextas e domingos de Curitiba às 22h50, com chegada em Maringá às 23h55. De Maringá para Curitiba, a companhia vai oferecer voos às segundas, sextas e sábados, com partida às 5h25 e chegada às 6h20.

“A nova rota que liga Curitiba a Maringá representa um passo significativo para fortalecer a conectividade no estado do Paraná. Este voo não apenas oferece maior conveniência e rapidez para nossos clientes, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico regional, fomentando o turismo, a geração de negócios e o dinamismo no transporte de cargas”, afirmou Bruno Balan, gerente-executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

"Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência de viagem mais eficiente e acessível, contribuindo diretamente para o crescimento e a integração das comunidades locais", complementou.

ALTA TEMPORADA– Durante a alta temporada no Paraná, a Gol também tem expandido sua malha aérea, inclusive para voos que passam pelo Estado. No último trimestre de 2024, a companhia aumentou a oferta de assentos em mais de 5 mil comparado ao mesmo período do ano anterior.

Para o período entre dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, em que o fluxo de passageiros é ainda maior, a companhia vai ampliar em 15% a oferta de assentos. A expansão passa tanto pela nova rota entre Curitiba e Maringá, como rotas já existentes como Foz do Iguaçu (IGU) a Rio de Janeiro (GIG)/São Paulo (GRU), Curitiba (CWB) a Brasília (BSB)/São Paulo (CGH)/Rio de Janeiro (GIG)/Salvador (SSA) e Londrina (LDB) a São Paulo (CGH).

CONECTIVIDADE AÉREA– A melhoria da conexão aérea estadual é uma das estratégias para a captação de mais turistas para as cidades paranaenses. Neste ano, o Paraná conquistou quatro novas rotas diretas de voos internacionais, por exemplo. O Aeroporto Internacional Afonso Pena passou a receber voos sem conexão de Santiago (Chile) pela JetSmart; e de Buenos Aires (Argentina), também pela JetSmart. Em dezembro começam as operações de voos para Assunção (Paraguai), pela Azul. Com isso, o principal aeroporto do Estado dobrou o número de voos internacionais em 2024.

O Paraná também conta com voos diretos para Montevidéu (Uruguai) pela Azul; Buenos Aires (Argentina) pela Aerolineas Argentinas e a Gol; e Santiago (Chile) pela Latam, todos no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Enquanto no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu é possível se conectar sem escalas com Santiago (Chile) pela Companhia JetSmart.