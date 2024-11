Empresas e prestadores já podem se inscrever para obter o selo Viajantes + Seguras

Estão abertas as inscrições para obtenção do selo do projeto Viajantes + Seguras, criado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e com o Sebrae/PR. A iniciativa reconhece empresas e prestadores de serviços comprometidos com a promoção da segurança das mulheres, fomentando as boas práticas e envolvendo empresas e destinos para a construção de um turismo mais acolhedor, inclusivo e responsável.

Os participantes aprovados pela Comissão de Avaliação receberão o Selo Viajantes + Seguras, simbolizando seu compromisso com a segurança das mulheres no turismo. As inscrições ficam abertas por tempo indeterminado, porém, as empresas que demonstrarem interesse até o dia 1º de dezembro podem ser selecionadas para uma cerimônia presencial de entrega simbólica do selo, no dia 4, no Museu Oscar Niemeyer. Para ter acesso às inscrições e maiores informações clique AQUI .

A participação é voluntária e gratuita, abrangendo um público diversificado de empresas ligadas ao setor turístico. Entre as atividades contempladas estão: Hospedagem (hotéis, pousadas, hostels e afins); Alimentação e bebida (restaurantes, bares, cafeterias); Eventos e entretenimento (espaços para shows, eventos culturais, entre outros); Guias de turismo e agências especializadas; Transportes turísticos e demais serviços relacionados ao setor.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, reforça o compromisso do Estado com o tema. "Estamos dando um grande passo na transformação do Paraná em um exemplo de responsabilidade. Nosso objetivo é fazer do Estado um destino que não valoriza apenas as belezas naturais e culturais, mas que também preza pela segurança e bem-estar de todos, especialmente das mulheres”, diz. “Trabalhamos para que o turismo paranaense seja sinônimo de responsabilidade social e de respeito”.

PROJETO– Lançado neste ano, o programa reforça a importância de medidas que garantam a segurança e o bem-estar das mulheres durante suas experiências turísticas. Para apoiar as empresas nessa missão, é oferecida uma capacitação gratuita que aborda temas como: Violência contra mulheres e bem-estar da mulher viajante, com orientações para prevenir e atender casos; protagonismo feminino no setor turístico; e código de conduta, com diretrizes práticas para promover ambientes mais seguros e acolhedores.

A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, disse que a iniciativa reflete o compromisso com a segurança e o acolhimento das mulheres que viajam sozinhas pelo Estado. “É um passo fundamental para transformar a experiência de turismo no Paraná. Queremos que a mulher se sinta segura e respeitada em todos os ambientes. O programa ‘Viajantes + Seguras’ é uma forma de reconhecer que juntos podemos fazer a diferença e promover um turismo mais igualitário e respeitoso para todas as mulheres”, destacou.

“Além disso, é importante construirmos uma rede de apoio que seja colaborativa e que inclua estabelecimentos parceiros que se comprometam em disponibilizar espaços de respeito e proteção para todas”, completou Leandre.

VALORIZAÇÃO– Além do reconhecimento por meio do selo, o programa destaca formalmente as empresas que aderem às suas diretrizes, valorizando aquelas que promovem experiências seguras e responsáveis para as mulheres viajantes. Essas empresas terão sua marca promovida em diversos materiais, incluindo a página oficial do programa, ajudando as viajantes a identificar e dar preferência a espaços que prezam por sua segurança e bem-estar.

A coordenadora-geral do programa, Rhayane Radomski, ressalta que o Viajantes + Seguras visa tornar o Paraná um destino seguro e acolhedor para mulheres, promovendo o empoderamento feminino e o turismo responsável. “Nosso objetivo é garantir que todas as mulheres, especialmente as viajantes, se sintam respeitadas e seguras, ao mesmo tempo em que reforçamos a imagem do Paraná como referência em sustentabilidade e boas práticas no turismo”, afirmou.

Desde o início do projeto, a Secretaria do Turismo promoveu uma série de capacitações com foco em orientar diferentes grupos – sobretudo os que atuam na cadeia produtiva do setor – sobre a importância das mulheres em diferentes segmentos do turismo, como na prestação dos serviços, sua influência na decisão e composição de um roteiro de viagem e demais questões.