Recorde de visitantes marca retomada do turismo em Foz

Considerada uma das sete Maravilhas Naturais do Mundo, as Cataratas do Iguaçu atraem turistas de todas as partes do mundo. Em 2023, o turismo de Foz do Iguaçu experimentou um ano de recuperação, impulsionado pelo fim da maioria das restrições sanitárias decorrentes da pandemia de covid-19, que haviam afetado o setor de viagens no Brasil e em outros países.

De acordo com a Urbia Cataratas, no ano passado, 1.833.398 pessoas visitaram o lado brasileiro das Cataratas. Já nos cinco primeiros meses de 2024 foram mais de 734 mil turistas.

Mas a cidade localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, tem outros atrativos turísticos, que podem passar despercebidos pelos visitantes, conforme enfatiza o empresário do setor turístico, Mauro Sebastiany, da Combo Iguassu. “Foz do Iguaçu é uma cidade extremamente complexa, com vários atrativos, desde as Cataratas até a rica oferta gastronômica e cultural”, pontua.

Além dos jantares argentinos, que incluem vinhos e shows de tango, os visitantes também podem degustar da culinária árabe, acompanhada de dança do ventre.

Planejamento

Para quem já está pensando nas férias de fim de ano e quer visitar Foz do Iguaçu, Mauro ressalta a importância de fazer um planejamento mais detalhado e com antecedência. Com uma rede hoteleira ampla, a cidade conta com hotéis de luxo, mas também pousadas econômicas.

Quanto à locomoção, o empresário explica que “a cidade conta com um eficiente sistema de transporte. Para uma maior liberdade de movimentação, alugar um carro ou utilizar serviços como carros de aplicativo pode ser uma boa opção”.

Além disso, comprar ingressos on-line e fazer reservas com antecedência, especialmente para locais como o Parque Nacional do Iguaçu e a Usina de Itaipu, são dicas importantes para evitar filas.

“Manter documentos válidos em mãos, usar repelente e protetor solar, e seguir as normas de conservação ambiental são práticas recomendadas para garantir uma visita segura e agradável”, relembra Mauro.

