Final do mês é marcado por opções de turismo gastronômico no Oeste do Paraná

Com apoio do Governo do Estado, programações gastronômicas movimentam Foz do Iguaçu, na região Oeste, colocando um tempero a mais na experiência dos turistas que visitam o município. Parte do calendário da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, o Circuito Gastronômico das Cataratas e o Festival Porco Moura aquecem a economia local e ressaltam os potenciais paranaenses dentro do turismo gastronômico.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o segmento gastronômico é um dos que mais capta turistas quando visitam o Paraná. “Quando um viajante chega ao Estado, ele busca experimentar mais da nossa culinária e reconhecer quais são os sabores daqui. Neste aspecto, o Paraná é rico em opções, influências e pratos, típicos ou contemporâneos”, disse.

De acordo com ele, dar destaque ao turismo gastronômico é reconhecer que culinária passa, sobretudo, pelos serviços oferecidos pelos estabelecimentos. “Não adianta servir uma boa refeição se o atendimento não é bem prestado, por isso o fomento a qualificação do setor são importantes. O turismo está diretamente ligado com uma boa prestação de serviços, e os órgãos estaduais do turismo estão sempre atentos a isso”, completou.

CIRCUITO GASTRONÔMICO– Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Oeste), o Festival Circuito Gastronômico das Cataratas tem como objetivo celebrar e divulgar a rica gastronomia da região Oeste do Paraná. A primeira fase do festival foi realizada entre os dias 4 e 17 de novembro, nos restaurantes e bares associados.

Durante esse período, os amantes da boa comida exploraram os sabores locais, visitando os estabelecimentos participantes e degustando os menus especiais com valores promocionais.

A segunda etapa do evento acontece de 27 a 30 de novembro no Itaipu ParqueTec, simultâneo ao Festival Iguassu Inova, promovendo também inovação e a tecnologia, consolidando Foz do Iguaçu como um polo criativo no Brasil.

A proposta é integrar gastronomia, cultura e inovação em um único ambiente durante quatro dias intensos de atividades, exaltando também as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita recentemente como o principal atrativo turístico do País e da América do Sul, segundo a plataforma TripAdvisor .

Participam do evento restaurantes e outros empreendimentos do setor.

PORCO MOURA– O Festival Porco Moura será mais um evento gastronômico que movimentará o setor no município, ressaltando a culinária com a carne suína. O evento personalizado acontece nos dias 29 e 30 de novembro, no Black Bill Smoke House. O público vai encontrar 10 estações com as mais variadas apresentações do prato. O evento terá ainda open food e open bar de chopp, gin, cachaças, licores, vinhos e bebidas não alcoólicas.

O porco moura é uma raça suína histórica trazida ao Brasil durante o Período Colonial. Ele se destaca por sua carne marmorizada, suculenta, sabor marcante e qualidade superior. O prato tem sido cada vez mais valorizado por chefes de cozinha e charcuteiros – amantes e profissionais do preparo de carnes, que reconhecem o diferencial desse produto na gastronomia.