Maior Natal gratuito do Brasil estreia nesta sexta-feira e aquece turismo em Curitiba

O espírito natalino toma conta do Paraná a partir desta semana. A começar pela Capital: na sexta-feira (22) estreia o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024, a maior programação gratuita do Brasil, que promete emocionar curitibanos, paranaenses e visitantes de todo o País.

A expectativa é de que mais de 300 mil turistas passem por Curitiba para acompanhar as festividades até 6 de janeiro – data em que a decoração será desmontada. Para tanto, as secretarias de estado Turismo e de Comunicação e o Viaje Paraná lançam uma campanha publicitária nacional, levando a programação do Natal curitibano para todo o Brasil. "Natal em Curitiba: venha encher os olhos e o coração de alegria", convida a campanha publicitária.

No total, mais de 2 milhões de pessoas devem acompanhar os festejos natalinos na cidade, contando curitibanos e moradores da Região Metropolitana. Além da decoração que toma conta de ruas, prédios, parques e praças, são mais de 180 apresentações artísticas – todas gratuitas –, além de atrativos como show de drone, roda gigante e carrossel.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o turismo nesta época do ano é responsável pela injeção de mais de R$ 100 milhões na economia da cidade, por meio de gastos com hospedagens, alimentação e afins.

A consolidação do Natal curitibano como o maior do país tem aumentado a oferta de pacotes para a cidade. Maior operadora do Brasil, a CVC Corp aproveita o Natal de Luz para oferecer uma série de roteiros, que incluem passeio de trem e visitas à Ilha do Mel.

“Disponibilizamos inúmeras opções de roteiros, que combinam aéreo e rodoviário, além de uma ampla oferta hoteleira para mais essa edição do Natal Luz de Curitiba”, destaca o Diretor de Produtos Nacionais da CVC Corp, Rodrigo Galvão, relembrando, ainda, que este é um período de bastante procura pelo destino. “Embarcamos mais de 70 mil passageiros por ano para o Paraná, tendo Curitiba como porta de entrada. Estamos muito felizes em poder contribuir para iniciativas tão especiais como essa, que garantem ainda mais visibilidade para o destino”.

Luciano Bartolomeu, diretor-geral da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Paraná (Abrasel-PR), explica a importância do movimento ao empresariado do ramo. “O Natal de Curitiba trouxe um crescimento de 9% ao nosso setor em relação ao ano anterior. Para 2024, com o esforço da Prefeitura na organização e expansão das atrações, a instituição prevê que esse incremento pode chegar a 15%, especialmente nas áreas mais visitadas, que se destacam como atrações gastronômicas e turísticas”, afirmou.

"A programação deste ano promete atrair ainda mais visitantes, impulsionando a economia local e consolidando Curitiba como um dos principais destinos natalinos do País", acrescentou.

Segundo o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, a parceria do Estado com o município é focada na consolidação de Curitiba como a Capital Nacional do Natal. “Queremos mostrar Curitiba como um destino referência para esta época do ano, atraindo turistas do Brasil e do exterior. Temos também o compromisso de motivar esses turistas a permanecerem por mais tempo na cidade, mostrando os diversos atrativos turísticos paranaenses que podem ser visitados, como as praias, as cidades históricas do nosso Litoral, as vinícolas da Região Metropolitana, os atrativos naturais dos Campos Gerais e muitos outros”, destacou.

“O Natal de Curitiba já é muito esperado por toda a economia local, dado ao impulso que o evento gera nos indicadores de emprego e renda para artistas, demais setores da economia criativa, como artesãos, e também para a cadeia de turismo e receptivo local”, reforça Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo, órgão responsável pela organização do evento.

Confira o vídeo:

HOTÉIS– Para o gerente de vendas e marketing da Bristol Hotéis, Paulo Brazil, Curitiba tem se tornado um destino cada vez mais atrativo aos turistas às vésperas do Natal, fomentando a rede hoteleira. “Precisamos dessa união entre Estado, Prefeitura e iniciativa privada, porque ela é benéfica ao turismo. O Natal é um período que nos impacta bastante, porque as viagens corporativas diminuem, então dependemos da busca de outros hóspedes. A nossa expectativa tem crescido nos últimos anos, porque Curitiba tem se tornado cada vez mais uma cidade que atrai turistas, e isso é fundamental para os hotéis, porque dá sustentabilidade aos negócios”, disse.

Daniele Preis, gerente-geral do Hotel Centro Europeu, no Centro de Curitiba, conta que a expectativa é alta. “O Natal de Curitiba é conhecido por ser um dos mais bonitos do País e por ter uma extensa programação gratuita. No ano passado, nosso hotel registrou uma ocupação excelente no mês de dezembro e a expectativa para este ano é que o movimento cresça ainda mais. Sabemos que o nosso turismo movimenta não apenas o nosso setor de hotelaria, mas também aquece o comércio em geral”, afirmou.

O amplo movimento turístico na cidade é benéfico também aos negócios e serviços ligados ao setor. É o que aponta o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes. “O turismo acarreta em um grande movimento financeiro nos destinos, gerando mais empregos devido à demanda, mais renda para ser aplicada nos municípios e maior estrutura e qualidade de vida a população. Por isso também a importância de fomentar esse fluxo, porque o setor é feito, sobretudo, pela iniciativa privada”, completou.

LUZ DOS PINHAIS– O Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais 2024 é um dos eventos apoiados pelo Governo do Estado, parte do calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor. A edição deste ano começa nesta sexta-feira (22), com o Auto de Natal do Largo da Ordem, e promete ser a maior de todas as edições, repleta de muita luz, música, dança e experiências turísticas.

OUTRAS CIDADES– Além da Capital, diversos outros municípios terão programação de festas natalinas com o apoio da Secretaria do Turismo do Paraná: Maringá, Campo Mourão, Nova Santa Bárbara, Mirador, Mato Rico, Terra Rica, Capitão Leônidas Marques, Roncador, São Manoel do Paraná, Cruzeiro do Sul, Porto Amazonas, Pérola, Anahy, Tapejara, Floraí, Itambé, Cruzeiro do Oeste, Altamira do Paraná, Quatigá, Itaúna do Sul, Congoinhas, Santa Isabel do Avaí, além das festas de réveillon em Diamante do Norte, Marilena e Leópolis.