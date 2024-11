Estado divulga resultado final da prova de aptidão física e convoca para exame psicotécnico do concurso do Detran

Por Pedro Dias

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), divulgou no Diário Oficial desta quinta-feira, 21, o resultado final da prova de aptidão física Edital nº 017 e a convocação para o exame psicotécnico Edital nº 018 , referente ao concurso público para provimento de cargos de nível superior do Detran/AC.

O edital, de número 017/2024, traz a lista de candidatos considerados aptos na prova de aptidão física, distribuídos na seguinte ordem: cargo, vaga, nome do candidato, em ordem alfabética e número da inscrição. Os candidatos poderão consultar individualmente seu resultado da prova, bem como a filmagem do teste caso for em inapto, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br , na aba Links.

O segundo edital, de número 018/2024, faz a convocação para o exame psicotécnico do concurso público, que será realizado nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, em horas e locais estabelecidos no cartão de informação dos candidatos. Os concorrentes deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos antes do fechamento do portão. É necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente e documento de identificação com foto, além do cartão de informação, disponível em 26 de novembro de 2024.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP apor meio do telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília) ou por meio do link www.institutoaocp.org.br .

