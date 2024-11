Secretaria do Turismo do Paraná é selecionada em concurso de destinos da Embratur

A Secretaria do Turismo do Paraná (Setu) é uma das selecionadas pelo EmbraturLAB, o laboratório de Inovação da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, para participar do Concurso de Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, que vai acontecer de maneira virtual, no próximo dia 26 de novembro.

A seleção busca valorizar e incentivar as iniciativas sustentáveis mais bem sucedidas para serem replicadas no setor turístico e incorporadas na promoção internacional do Brasil. Os três vencedores, a serem anunciados no dia 4 de dezembro, terão como prêmios destaques na promoção internacional através da Embratur.

Das 47 candidaturas e 201 experiências cadastradas, as 10 escolhidas são: Secretaria do Turismo do Paraná; Instituto Municipal de Turismo de Curitiba; Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur; Secretaria do Turismo de Alagoas; Secretaria do Turismo do Rio Grande do Norte; Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) / Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Turismo de São Sebastião (SP); Secretaria de Turismo de São Paulo, Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (MA).

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a seleção mostra o grande destaque do turismo paranaense. "Além da Secretaria do Turismo, o Paraná conta também com o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba na lista dos selecionados, mostrando como o setor tem se destacado em nível nacional e internacional", disse.

"Estar nessa lista mostra como o turismo paranaense já é um mercado forte e competitivo, e isso passa também pelo trabalho do Governo do Estado, que tem dado uma atenção muito forte a esse setor, responsável pela geração de emprego, renda e qualidade de vida as pessoas", afirmou.

CONCURSO– No dia 26, os selecionados irão mostrar a viabilidade de suas propostas com foco em sustentabilidade nas cidades turísticas brasileiras à Coordenação ESG da Embratur e aos especialistas convidados.

Segundo o assessor Paulo Albuquerque, os destinos terão que mostrar, em cinco minutos, o quanto estão preparados para receber visitantes de outros países. “Os destinos terão que mostrar que realmente estão preparados para receber os turistas internacionais, ou seja, se as experiências estão disponíveis em outros idiomas, se já recebem ou não turistas internacionais, como está a conectividade desses destinos brasileiros com os nossos mercados prioritários”, explicou.

“Além disso, também irão revelar como a secretaria do turismo chegou a esse relato, se o seu processo de governança está bem estabelecido e qual a proximidade das secretarias com as empresas ou organizações responsáveis pela realização dessas experiências. Cada destino terá cinco minutos para relatar essas experiências e outros cinco para responder às perguntas e respostas da banca”, complementou Albuquerque.

O concurso Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros avalia as seguintes categorias: 1 - Ambiental: Mudanças Climáticas, Poluição, Biodiversidade e Recursos Naturais, 2. Social: Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão, Saúde e Segurança e Impacto Comunitário. 3. Governança: Estrutura Corporativa, Gerenciamento de Riscos, Adesão ao Pacto Global da ONU ou à Declaração de Glasgow para Ações Climáticas no Turismo e Certificações, acreditações ou premiações.

PRÊMIOS – O primeiro lugar do concurso receberá consultoria da Embratur para desenvolver uma estratégia ESG e criar um Comitê ESG, fortalecendo a governança regional. Também terá direito a uma campanha de marketing em 2025, alinhada à estratégia de mercado da Agência, ampliando a visibilidade do destino, e a participação como destaque em um episódio do minidocumentário ‘Turismo Transforma’, promovendo suas iniciativas.

Como benefícios empresariais, todos os vencedores participarão da jornada de promoção da Embratur, aumentando a exposição das suas experiências turísticas, além de participarem como destaque no capítulo de Sustentabilidade das redes da Embratur (incluindo posts em plataformas como LinkedIn e Instagram).

Os vencedores também terão vídeos documentários produzidos sobre as jornadas ESG dos empreendimentos vencedores, aumentando a credibilidade e alcance, e possibilidade de serem escolhidos para implementar provas de conceito de startups do EmbraturLAB, testando inovações sustentáveis.