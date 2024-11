Estado vai apoiar lançamento da Rota Cervejeira em Curitiba durante evento gastronômico

A capital paranaense recebe no próximo final de semana, dias 23 e 24, a 6ª edição do Festival da Cultura Cervejeira Artesanal, na Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde. Com entrada gratuita, centenas de rótulos estarão à venda com valores acessíveis, atraindo turistas e movimentando o cenário gastronômico de Curitiba. Durante a programação acontece o lançamento da Rota Cervejeira, tour que exalta a produção e degustação da cerveja artesanal, fruto de uma parceria da Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva) com o Governo do Estado.

Organizado pela associação, o evento faz parte do calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, e conta com apoio da Fundação Cultural e da Prefeitura de Curitiba. Conforme dados dos organizadores, a programação deve atrair mais de seis mil visitantes, que terão maiores detalhes a respeito da nova rota de turismo gastronômico.

O tour passa por 17 bairros curitibanos e conta em seu itinerário com mais de 20 pubs, bares e empreendimentos, dando destaque às microcervejarias. O roteiro vai conectar turistas, apreciadores e profissionais à cena curitibana das cervejas artesanais, passando pelos bairros Orleans; Santa Felicidade; Água Verde; Portão; Xaxim; Umbará; Hauer; Prado Velho; Boqueirão; Hugo Lange; Ahú; Pinheirinho; Boa Vista; Centro Cívico; Bom Retiro; Cascatinha; e Pilarzinho.

Para Marcio Nunes, secretário estadual do Turismo, o segmento gastronômico é um dos que mais chama atenção dos viajantes ao visitarem o Paraná. “Temos potenciais em diversas áreas desse recorte, sobretudo em bebidas, como é o caso das cervejas artesanais”, disse. “Esse é um segmento em ascensão e com grande busca por parte dos turistas, por isso, lançar a Rota Cervejeira é necessário, porque temos muitos produtos e experiências que precisam ser divulgadas. Isso é importante aos pequenos e médios empreendedores, fundamentais ao ramo e ao setor paranaense como um todo, porque não existe turismo sem a iniciativa privada”.

“Chegamos na sexta edição do Festival da Cultura Cervejeira Artesanal, um evento que tem o objetivo de fortalecer essa cultura que vem crescendo a cada ano que passa, conectando curiosos, apreciadores e profissionais às cervejas artesanais”, comentou Everton Delfino, diretor presidente da Procerva. “Queremos oferecer diferentes experiências no universo da cerveja artesanal, incentivando a descoberta de novos sabores, conhecimentos e entretenimento com responsabilidade”.

ESTADO DA CERVEJA– Segundo a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), em 2023 o País registrou 1.847 cervejarias, um aumento de 90,8% desde 2018. Em 2024, o Paraná se configura como um dos maiores detentores de empresas do nicho, com mais de 170 cervejarias registradas e uma produção estimada em 7,8 milhões de litros por ano.

A Associação também aponta que, quando se trata desse ramo, Curitiba é sempre indicada como um dos principais polos cervejeiros do País, apresentando um crescimento consistente no segmento nos últimos cinco anos, diferente do consumo geral de bebidas alcoólicas, que teve uma queda de 9% no mesmo período.

O diretor presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, explica a importância da rota para a promoção do setor estadual. "A questão cervejeira, além de consolidar uma atividade econômica, se configura também como uma expressão cultural, um reflexo muito grande das imigrações germânicas no Paraná, por exemplo. Existe uma grandiosidade de empresas que trabalham com a cerveja artesanal aqui no Estado, por isso a importância de participar de eventos como este e fomentar essa nova rota, gerando um fluxo turístico no entorno desse produto", disse.

Luana Ponciano, chefe do Departamento de Turismo Gastronômico do Viaje Paraná, compara o perfil do turista cervejeiro com o de outros ramos dentro do segmento, como é o caso do Enoturismo - ligado à produção e degustação de vinhos.

"São experiências com perfis de públicos diferentes, que variam até conforme o clima, um lugar com temperatura mais quente é mais propício a ter a busca pelas cervejarias, por exemplo. Hoje temos experiências turísticas consolidadas que buscam envolver a cerveja artesanal, como o passeio de trem em meio a Mata Atlântica – operado pela Serra Verde Express – que conta com um open bar de cervejas da empresa curitibana BodeBrown ao longo do trajeto, ou ainda, uma grande quantidade de cervejarias artesanais abertas para a visitação. Antigamente, a cerveja era consumida apenas por prazer. Hoje, temos paladares que buscam sabores e produções diferentes, inclusive viajando enquanto turistas para conhecê-las", explica.

FESTIVAL– Além do lançamento da Rota Cervejeira, a programação conta com apresentações, espaço kids, música ao vivo e, claro, diversas opções de cervejas artesanais – mais de 200 rótulos de 30 cervejarias. Promovendo a conexão entre o público e o universo cervejeiro, o evento ainda contará com operações gastronômicas que prometem agradar diferentes perfis de públicos. Saiba mais clicando AQUI.

As cervejarias que vão marcar presença no evento são: Araucária; Joy Project Brewing; Bastards Brewing; Bonna Beer; Cervejaria Lobos; Ol Beer; 4 Bodes; Van Dutch; Ignorus; Way Beer; 4HOPS Brew; Alright; Fumaçônica; BenckeBier; Evil Hops Brewing; BierHerr; Buddy Brewery; Hespanha Brewery; Dash; Moondri; Gauden; Xamã; Providencia; DUM; Swamp; Gastbier; Yule Brewing; Coice da Mula; Bonato; e Frohenfeld.