Com mais de 300 mil visitantes, Festa do Rocio movimentou a economia no Litoral

Em Paranaguá, no Litoral, a festa em celebração à Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná, movimentou cerca de 300 mil pessoas ao longo de uma programação intensa de 14 dias, conforme dados dos organizadores. O evento, realizado de 6 a 17 de novembro, uma das festas religiosas mais antigas do País, faz parte do calendário da Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor.

O Paraná foi o primeiro – e por muito tempo o único – Estado a ter uma padroeira reconhecida pelo Vaticano, desde 1977. Em sua 211ª edição, a tradicional celebração incluiu missas, programações culturais, shows, caminhadas, novenas, romarias, cavalgadas e demais ações voltadas à devoção. O destaque também ficou por conta de desfiles náuticos, com embarcações levando a imagem da santa pelas águas da Baía de Paranaguá.

O Paraná é um dos principais polos do turismo religioso do País, lembra o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes. “Uma celebração tão importante como a Festa do Rocio precisa sempre estar em nosso radar, porque ela é um dos indutores de turistas ligados à fé mais consolidados do Estado”, disse.

“Ao visitar o evento, o viajante também se conecta com a história do Paraná, com a cultura e principalmente com a gastronomia. Eles movimentam nossos serviços, porque se hospedam em hotéis e compram em lojas locais, gerando muitos empregos fixos e temporários, renda e uma melhor qualidade de vida as pessoas e ao empreendedor, que vê no turismo um setor em que vale a pena apostar”, acrescentou.

IMPORTÂNCIA– Mesmo a maior parte do público sendo turistas internos, ou seja, vindos de outros municípios paranaenses, os grupos de visitantes da Festa do Rocio aqueceram a economia local, gerando movimentação nos hotéis, nas estradas, nos restaurantes, nas lojas de artesanatos e em outros empreendimentos ligados à cadeia produtiva do setor.

A secretária de Turismo de Paranaguá, Maria Plahtyn, comenta que o apoio do Estado à celebração é muito importante ao desenvolvimento do setor no município. “Esse evento é importante não só para o nosso calendário local, mas sim para todo o Estado, porque Nossa Senhora do Rocio é Padroeira do Paraná. Esse é um momento em que vemos a grande movimentação religiosa, com muitas pessoas chegando ao Litoral movidas pela fé. É nesse momento em que vemos o turismo fortalecido, com serviços funcionando muito bem e aquecendo a nossa economia local”, disse.

“Agradeço ao Governo do Estado por todo apoio e dedicação a essa celebração, uma das maiores festas do Paraná e uma das maiores comemorações religiosas do Sul do Brasil”, afirmou o reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, Dirson Gonçalves.

TURISMO RELIGIOSO– No Paraná, o segmento religioso é terceiro mais buscado por viajantes que chegam ao Estado, graças aos mais de 300 templos, igrejas, santuários e monumentos, de diferentes matrizes religiosas, que podem ser encontrados nos municípios paranaenses. É o que explica Eliseu Rocha, coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso.

“A festa teve um impacto muito grande no turismo religioso estadual, principalmente porque esse segmento é muito forte e consolidado por aqui. Peregrinos de todas as partes do Paraná e de outros locais, como São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, visitaram as celebrações e movimentaram a economia de Paranaguá, berço do nosso Estado”, ressaltou.