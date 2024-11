Por Pedro Dias

As provas do concurso público da Educação, promovido pelo governo do Acre, serão realizadas no dia 1º de dezembro. A consulta ao local de prova estará disponível a partir desta segunda-feira, 18, às 13h (horário do Acre).

As secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicaram no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 18, o edital nº 010/2024 Sead/SEE . O documento convoca os candidatos para a realização das provas objetivas (para todos os cargos) e discursivas (para os cargos de nível superior), conforme o horário oficial de Rio Branco (AC).

Os candidatos podem realizar a consulta individual do local de prova por meio do site http://www.nossorumo.org.br . Para isso, é necessário acessar Todos os Processos, selecionar Processos em Andamento clicar em Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE – Concurso Público – 01/2024 e, em seguida, Local de Prova.

O Instituto Nosso Rumo recomenda que os candidatos imprimam o comprovante do local de prova para facilitar a localização.

Os dois últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o encerramento da última prova, assinando conjuntamente a ata de sala.

Candidatos que desejarem sair antes do prazo estabelecido no edital deverão assinar um termo de desistência.

Considerado o maior concurso da Educação no Estado, o certame oferece mais de três mil vagas para diversos níveis de escolaridade. As remunerações iniciais variam de R$ 2.361,51 para cargos de nível médio a R$ 4.270,21 para os cargos de professores. Mais informações estão disponíveis no edital completo no site do Instituto Nosso Rumo.

The post Governo realiza chamamento para realização da prova do concurso publico da Educação appeared first on Noticias do Acre .