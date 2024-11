Acre marca presença no 11° Encontro Ibero-Americano de Finanças Públicas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), marcou presença no 11° Encontro de Coordenação Orçamentária, Financeira e Fiscal Intergovernamental de Países Ibero-Americanos, realizado em Vitória (ES), nas últimas quarta e quinta-feira, 13 e 14. O evento reuniu autoridades de oito países para discutir temas relevantes para a gestão das finanças públicas na América Latina.

A proposta do encontro foi promover a troca de experiências entre os países que compõem o Fórum Ibero-Americano de Administração Fiscal e Orçamentária Intergovernamental, além de realizar uma extensa agenda de painéis temáticos e debates entre os participantes e palestrantes.

O secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, representou o Governo do Acre no evento. Foto: Ascom Sefaz/ES

O principal objetivo do evento, composto por representantes do Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile, Uruguai, Espanha, Equador, Peru e Paraguai é de fortalecer as finanças dos governos subnacionais, através de discussões e apresentações de boas práticas, buscando aperfeiçoar a governança fiscal contribuindo para um modelo de gestão pública eficiente, sustentável e inclusivo.

Durante o evento, o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, participou de um painel com o tema “Dívida pública e sustentabilidade fiscal”. O bate-papo debateu o mercado financeiro e a dívida pública no contexto atual, abordando as formas de gestão dos ativos e passivos públicos.

Secretário da Fazenda participou de painel sobre finanças subnacionais no evento. Foto: cedida

“A participação neste encontro mostra o compromisso que o Governo do Acre tem em sempre estar buscando o aprimoramento de suas práticas fiscais e financeiro orçamentárias. É um intercâmbio de experiências e conhecimentos importantes para o estado.” disse Freitas.

A 82ª reunião do Gefin

O encontro foi organizado pelo Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin), que promoveu, paralelamente, sua 82ª Reunião Ordinária, nos dias 11 e 12. O Gefin, vinculado ao Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), reúne representantes dos 27 estados e do Distrito Federal para acompanhar questões fiscais e financeiras de abrangência nacional, com impactos diretos nas finanças estaduais.

Equipe da Sefaz esteve presente no evento. Foto: cedida

A reunião contou com a presença de membros do Tesouro Estadual e das diretorias de Contabilidade Geral do Estado e de Planejamento da Sefaz.

