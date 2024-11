Governador Rafael Fonteles anuncia concurso para a Secretaria da Saúde com 1.000 vagas

O governador Rafael Fonteles anunciou, por meio de suas redes sociais, o concurso com 1.000 vagas que será realizado no primeiro semestre de 2025 para provimento de cargos na área da saúde.

Segundo o governador, serão abertas vagas em diversas áreas, para atendimento de demandas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). "Lançaremos concurso público para servidores da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí no primeiro semestre de 2025. Serão 1.000 vagas (sendo 500 para cadastro de reserva), nas áreas de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia", disse Rafael Fonteles.

Mais Concursos em 2025

Ainda em 2025, o Governo do Estado abrirá 4.000 vagas para professores efetivos na rede estadual de ensino, com 2.000 vagas destinadas à convocação imediata.

O governador anunciou também o concurso para a Polícia Civil, com 400 vagas para delegado, perito, agente e escrivão. O edital sai no primeiro semestre do próximo ano.

Outro órgão que irá incrementar seu quadro em 2025 é a Secretaria de Fazenda. Serão ofertadas 200 vagas, 100 para contratação imediata e 100 para cadastro de reserva. Os cargos são analista do tesouro, auditor governamental, agente tributário e auditor fiscal.

Neste ano, o Governo do Estado já realizou um concurso público para preencher 110 vagas, além de formar cadastro de reserva, nas Secretarias da Administração (Sead), do Planejamento (Seplan) e na Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev).