Darci Piana participa da Expo Motorhome, maior feira de campismo da América Latina

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor -, participam da 8ª Expo Motorhome, a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina, que teve início nesta quarta-feira (13). O evento conta com 150 expositores do ramo e uma programação diversificada, incluindo palestras, painéis e apresentações, que seguem até o dia 17 de novembro, na Expotrade de Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

A cerimônia oficial de abertura aconteceu na tarde desta quarta-feira e contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, do secretario estadual do Turismo, Márcio Nunes, do diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, e de outras autoridades e convidados.

Para este ano, a expectativa é de que a feira atraia mais de 25 mil visitantes, de pelo menos oito países, e que seja registrado um incremento de 25% no volume de negócios, que deve chegar à casa de R$ 500 milhões movimentados – conforme dados dos organizadores.

Segundo o vice-governador, Darci Piana, o setor tem um grande apoio e desataque no Estado. “O Paraná é um dos Estados que mais cresce no turismo, e isso é importante, porque trata-se de um setor benéfico à sociedade. Esse evento é mais um exemplo de como o Paraná consegue promover grandes feiras e atrair muitos visitantes e também grandes investimentos. O Governo do Estado tem uma atenção especial à esse setor, porque entendemos a importância dele ao crescimento estadual”, disse.

Para o secretário estadual do Turismo, a feira destaca o potencial paranaense no segmento. “Esse é um segmento que tem crescido muito no Estado, por conta do grande potencial que temos em estradas e pontos turísticos. Temos que apoiar essas e outras iniciativas, preparando também nossos atrativos para que possam receber esses turistas do segmento de campismo e caravanismo”, disse. “O turismo está 100% na mão do setor privado, cabe ao Estado a organização dessa grande estrutura, que gera emprego, renda e qualidade de vida as pessoas", completou.

ESTANDE E EXPOSITORES – Ao longo dos 23 mil metros quadrados de área do Expotrade, os visitantes serão recebidos por expositores e mais de 150 fabricantes e empresas do ramo realizarão, por meio de demonstrações de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral, barracas e acessórios. Os Estados com o maior número de empresas participantes são o Paraná (36 expositores), o Rio Grande do Sul (31), Santa Catarina (29), São Paulo (22) e Minas Gerais (4).

Por meio de um estande na entrada do espaço, a Secretaria do Turismo e o Viaje Paraná convidaram expositores paranaenses, que podem mostrar ao público seus serviços e produtos ligados ao setor.

Rhaissa Koslowski, da empresa Tortas Pelo Mundo, que oferta chocolates em formato de pinhão recheados com sabores típicos do Paraná, comenta um pouco sobre a experiência de expor no evento. “Por essa ser a maior feira da América Latina voltada ao segmento, entendemos que nosso chocolate vai encaixar perfeitamente no roteiro desses viajantes. A oportunidade de expor é ótima, porque o nosso produto é um verdadeira viagem ao redor do Paraná”, disse.

Do receptivo turístico Paraná Tour, com oferta de roteiros em diferentes partes do Estado, Halisson Benini comenta que sempre é uma boa experiência divulgar a empresa ao lado do Estado. “Já participei muitas vezes ao lado da Setu e do Viaje Paraná em grandes feiras e eventos do setor, como a Festuris, em Gramado (RS) recentemente. Essa é uma iniciativa muito importante, porque sempre conseguimos promover nosso produtos, serviços e obter resultados bem favoráveis”, relatou.

FÓRUM – Simultâneo ao evento, acontece o 1° Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul, nos dias 13 e 14. O objetivo do encontro é abrir um espaço de discussão, troca de experiências, produção científica e elaboração de políticas públicas ligadas à atividade.

Para Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná, o Estado tem um carinho e olhar especial para este recorte do Turismo. “Entendemos a importância que essa atividade tem ao setor, a economia e a qualidade de vida dos participantes e dos prestadores de serviços envolvidos com o turismo. O Paraná está se tornando um dos destinos favoritos para essa prática graças à estrutura, atrativos naturais e segurança encontrada no Estado. Por isso a importância de apoiarmos e divulgarmos esse evento, que nos consolida como um destino ideal para o campismo e caravanismo”, afirma.

HISTÓRICO – A primeira edição do evento foi realizada em 2016, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS), reunindo 49 expositores, 5,4 mil visitantes e, na área externa, 180 motorhomes, trailers e barracas. Desde então, a feira registra forte crescimento a cada edição, consolidando-se como a maior da América Latina dedicada aos apaixonados por campismo e caravanismo. A última edição, realizada em 2023, contou com 122 expositores e 20 mil visitantes, gerando mais de R$ 400 milhões de negócios.

Chegando a sua 8ª edição, a Expo Motorhome é uma experiência única para apaixonados por viagens, turismo e aventuras. Os visitantes têm a oportunidade de explorar vários veículos recreativos, conhecer fabricantes e o que há de mais moderno em termos de tecnologia e design de veículos ligados à atividade do campismo e caravanismo.